Settimana di Teatro Rainbow ai Giardini della Filarmonica - Mario Mieli

Da domani il mercatino Settimana le si svolgerà a Tre Fontane - nell'ex anfiteatro comunale : A partire da domani , venerdì 22 giugno, e sino al prossimo 14 settembre, il mercatino settimanale si svolgerà a Tre Fontane , nella via Trapani, all'interno dell'area parcheggio precedentemente adibita ...

Teatro : si conclude questa Settimana il progetto Diteca Centro : ... che ha visto la distribuzione di compagnie professionistiche calabresi in 18 teatri delle province di Catanzaro, Vibo e Crotone, per un totale di 42 spettacoli. E in linea con l'identità e l'...