Serie A ed NBA | il parere di Ettore Messina | “Cristiano Ronaldo come LeBron James | ma la

Sky Sport : dal 2 luglio 2018 - i nuovi canali Football - Arena - Golf - NBA e Serie A : Oggi, lunedì 2 luglio 2018, ha avuto inizio il nuovo corso di Sky Sport con un bouquet di nuovi canali e riconferme.Sul canale 200, oggi, si è acceso il nuovo Sky Sport 24, il canale all-news Sportivo di Sky che festeggia i dieci anni con un cambiamento anche per quanto concerne la veste grafica.prosegui la letturaSky Sport: dal 2 luglio 2018, i nuovi canali Football, Arena, Golf, NBA e Serie A pubblicato su TVBlog.it 02 luglio 2018 ...

NBA - le peggiori fesSerie della carriera di J.R. Smith : Ve lo confesso: negli ultimi anni credevo davvero che J.R. Smith fosse cambiato. Certo, la sua natura di potenziale protagonista del film di Jackass è immutata, ma non sono pazzo se dico che per ...

Basket - Serie A : Larry Brown - leggendario coach NBA - è il nuovo allenatore della Fiat Torino : Sembrava una boutade come tante, quella dell’Auxilium Torino sponsorizzata Fiat. E invece no, la famiglia Forni faceva sul serio: da pochi minuti, Larry Brown, 78 anni, tra i coach più leggendari di tutta la storia della NBA, è il successore di Paolo Galbiati (che rimane come vice) come capo allenatore della società torinese. Parlare di Larry Brown è come parlare di più di cinquant’anni della storia della pallacanestro. Da giocatore, ...

NBA Finals - l'impatto inatteso - e insperato - di JaVale McGee sulla Serie finale : ... per di più con una parabola altissima: l'unico modo per evitare di finire nel tabellino delle statistiche di JaVale alla voce "stoppate" , che, per la cronaca, sono state cinque in quattro partite, .

Nba Finals - Cleveland-Golden State 102-110 - Warriors sul 3-0 nella Serie : La scena è quasi la stessa, ad un anno di distanza. Kevin Durant scaglia una tripla impossibile, conficca il pugnale nella schiena di LeBron James e dei Cavs portando i Warriors sul 3-0 nelle Finals, ...

NBA Finals - sempre Durant - sempre gara-3 : la sua tripla regala il 3-0 nella Serie a Golden State : Già, il canestro da lontano, quello che lo scorso anno ha consacrato KD come l'MVP di una finale dominata e ha fatto capire al mondo di poter essere decisivo anche in una squadra come Golden State. ...

NBA finals - ancora Warriors : Curry show e 2-0 nella Serie - non basta super-LeBron [VIDEO] : NBA finals, ancora Warriors vittoriosi, 2-0 nella serie contro Cleveland grazie ad un sontuoso Stephen Curry da 33 punti NBA finals, anche gara-2 è andata agli archivi. Nuova vittoria per Golden State, che si porta sul 2-0 nella serie contro Cleveland e di fatto mette già una seria ipoteca sul titolo. Un risultato netto stavolta, 122-103, dopo l’equilibrio che ha regnato nel primo atto della finale. I big degli Warriors sono parsi ...

Nba Finals - Golden State-Cleveland 122-103 - Warriors 2-0 nella Serie : Il tiro di Steph Curry è una delle 7 meraviglie della Nba moderna. Preciso, letale, poesia in movimento. Chi lo affronta sa che prima o poi sarà decisivo, che non potrà farci nulla non importa quanto ...

Playoff NBA - capolavoro Houston : 3-2 nella Serie ed ora Golden State trema - ma si fa male Paul [VIDEO] : Golden State Warriors sconfitti in casa dei Rockets al termine di una vera e propria battaglia, adesso si fa dura per Curry e compagni: 3-2 Houston nella serie Gli Houston Rockets passano a condurre la serie di finale di Conference ad Ovest, vincendo nella notte 98-94 contro Golden State. Una gara ad altissima tensione, nella quale Harden e soci hanno per larghi tratti sofferto il gioco degli Warriors, ma hanno avuto la forza di reagire ...

Basket Nba - finale Ovest : colpo Houston in casa dei Warriors - la Serie torna in parità : OAKLAND - Houston pareggia i conti. I Rockets dimenticano lo choc del -41 di gara-3 , 126-85, battendo Golden State 95-92 alla Oracle Arena portando così la serie sul 2-2. Con la stessa situazione di ...

Nba - Houston supera Golden State : ora la Serie è sul 2-2 : La serie finale della Western Conference del basket Nba, fra i Golden State Warriors, campioni in carica, e gli Houston Rockets è tornata in parità questa notte, sul 2-2, grazie al successo dei ...

Playoff NBA - rimonta Rockets e Warriors al tappeto : Harden-Paul show - Serie sul 2-2! [VIDEO] : Rockets e Warriors si stanno dando battaglia in una serie di finale di Conference ad Ovest davvero ricca di capovolgimenti Anche tra Rockets e Warriors, serie sul 2-2, così come tra Cleveland e Boston. Due serie di finale di Conference davvero stratosferiche. Nella notte Houston ha espugnato Golden State con una rimonta clamorosa nel 4° quarto terminata 95-92. Alla fine della terza frazione, Harden e soci si trovavano sotto di 10 lunghezze, una ...

Nba playoff - Golden State-Houston 92-95 - Serie sul 2-2 : A 10'46" dalla fine, Houston sembrava spacciata. Sotto di 12, alla Oracle Arena contro i Warriors che in casa nei playoff non perdono dalle Finals 2016. Su un parquet dove non solo i Rockets nella ...

Playoff NBA 2018 : Houston espugna l’Oracle Arena. Golden State sconfitta - 2-2 nella Serie : Tutto in parità. Houston vince gara-4 della finale della Western Conference e ribalta ancora nuovamente il fattore campo, portandosi sul 2-2. I Rockets superano Golden State per 95-92, centrando la loro prima vittoria di sempre nei Playoff in casa dei Warriors, che vedono così interrompere la loro serie record di 15 vittorie consecutive in casa nella post season. Non potevano scegliere una prima volta migliore Harden e compagni, che ora, ...