Serie A | accordo Lega-Tim ad un passo

Serie A : vicino accordo Lega-Tim : ANSA, - MILANO, 25 LUG - E' vicino l'accordo con cui Tim resterà title sponsor della Serie A. L'affare da circa 15 milioni a stagione per tre anni è fra i temi caldi dell' assemblea della Lega Serie A ...

Accordo Sky e Dazn - ecco come vedere tutte le partite di Serie A e B : (foto: Getty) Dopo una lunga e difficile trattativa, il mese scorso è stato trovato un Accordo fra la Lega Calcio e le emittenti televisive per la trasmissione della prossima stagione di serie A: a Sky sono stati assegnati 7 match su 10 di ogni giornata (per un totale di 266 partite a stagione, di cui 16 big match) e a Dazn, la nuova piattaforma online appositamente lanciata dalla società inglese Perform, i restanti 3 oltre a tutta la serie B. ...

Arias - niente Juve : accordo trovato e arriva in Serie A : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, Santiago Arias sarà un nuovo rinforzo del Napoli. Affare in chiusura per il terzino colombiano del PSV Eindhoven che adesso sta avvicinandosi alla corte di Ancelotti come ...

