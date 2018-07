Sergio Marchionne morto | l’ultima apparizione in pubblico La consegna di una Jeep ai

E' morto Sergio Marchionne : E' morto questa mattina Sergio Marchionne , ex amministratore delegato di Fca ricoverato dal 27 giugno all'ospedale universitario di Zurigo. Da sabato scorso le sue condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate e la guida del gruppo è passata in mano a Mike Manley. Marchionne aveva 66 anni.

