Sergio Marchionne l’incompreso (in Italia)

: ?? ?? È morto Sergio #Marchionne - repubblica : ?? ?? È morto Sergio #Marchionne - matteorenzi : Provo disgusto per chi ancora oggi ha insultato sui social un uomo che stava morendo. Un abbraccio affettuoso alla… - Eurosport_IT : Ferrari in lutto: è morto l'ex presidente Sergio Marchionne ? -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) La “filosofia” ha dato risultati evidenti in Fiat: era un’impresa sull’orlo del fallimento, è ora una solida multinazionale. L’invece l’ha vista come una minaccia e l’ha rigettata. Ma così non si vincono le sfide della globalizzazione. di Fabiano Schivardi (Fonte: Lavoce.info) Come ha cambiato la Fiat La filosofia dialla guida di Fiat-Fca può essere riassunta così: la sfida della globalizzazione si può vincere giocandola apertamente, senza sostegno pubblico e senza contare troppo su un mercato domestico ormai aperto alla concorrenza. Ma per farlo è necessario avere gli strumenti gestionali per competere alla pari con una concorrenza agguerrita. Questa filosofia aveva conseguenze radicali per l’impresa prima di tutto, ma anche per l’in generale. Se per Fca possiamo dire che la sfida è stata vinta, il Paese l’ha invece percepita come una ...