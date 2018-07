Sergio Marchionne l’incompreso in Italia

Morto Sergio Marchionne - l’annuncio di FCA : “Debito azzerato - liquidità netta di 500 milioni” : Nel giorno in cui è stata annunciata la morte di Sergio Marchionne, FCA ha confermato l'azzeramento del debito industriale e di aver raggiunto per la prima volta una liquidità netta di 500 milioni di euro. Nel pomeriggio di mercoledì 25 luglio è attesa la prima conference call di Mike Manley, nuovo ad del gruppo.Continua a leggere

Morto Sergio Marchionne - Silvio Berlusconi : “Mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del Paese - avrebbe ridato dignità alla politica” : Il messaggio di cordoglio di Silvio Berlusconi: "Dissi una volta, senza avvertirlo prima - e non me ne sono mai pentito - che mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del nostro Paese. Lo penso ancora: le caratteristiche di una persona straordinaria come Marchionne, la competenza, la preparazione, la capacità dimostrata di ottenere risultati importanti, sarebbero state preziose - se fosse stato disponibile - per ridare dignità alla ...

Morte Sergio Marchionne - così la stampa mondiale ricorda il manager della svolta : Il cordoglio del mondo dello sport e della finanza procede di pari passo con l'annuncio dei principali quotidiani internazionali, stampa mondiale che omaggia la figura di Marchionne. Formula 1, tutti ...

Sergio Marchionne è morto. Il manager colto che amava le sfide : Roma, 25 lug., askanews, - È morto Sergio Marchionne. L'ex amministratore delegato di Fiat Chrysler si è spento a Zurigo, nell'ospedale in cui era ricoverato da alcune settimane. Marchionne aveva 66 ...

Sergio Marchionne - le frasi celebri : Un leader che lascia il segno. Sergio Marchionne, morto oggi a Zurigo all'età di 66 anni, verrà ricordato come l'uomo che ha rivoluzionato la Fiat, di cui ha preso la guida per 14 anni. Ma anche per ...

Morto Sergio Marchionne - Mattarella : “Ha scritto pagina importante dell’industria italiana” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il capo dello Stato dichiara: "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana. La sua visione ha sempre provato a guardare oltre l'orizzonte e immaginare come l'innovazione e la qualità potessero dare maggiore forza nel percorso ...

Sergio Marchionne - la verità sulla morte dalla famiglia : deceduto per arresto cardiaco : Resta il mistero sulle cause della morte di Sergio Marchionne , deceduto nell'ospedale di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno. Secondo fonti vicine alla famiglia, l'ex Ceo di Fca sarebbe morto ...

E' morto a Zurigo Sergio Marchionne - aveva 66 anni : Tags: cronaca Enrico Rossi FCA italia morto imprenditore notizie nazionali quadro irreversibile Sergio Marchionne Precedente

Morto Sergio Marchionne. Elkann : «Addio all'uomo e all'amico». Pomigliano si ferma per 10 minuti : È Morto Sergio Marchionne. L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66...

morto Sergio Marchionne - difensore del Gp d'Italia a Monza : morto Sergio Marchionne, l'ex amministratore delegato della Fiat aveva 66 anni. Il manager era ricoverato da diverse settimane nella clinica universitaria di Zurigo. È morto Sergio Marchionne, l'ex ...

Morto Sergio Marchionne - la Camera interrompe i lavori per rendere omaggio all’ex manager Fca : La notizia della morte di Sergio Marchionne, ex amministratore delegato della Fca, ha raggiunto le commissioni Lavoro e Finanze della Camera dei deputati che hanno deciso di interrompere la discussione sul Decreto Dignità per rendere omaggio all'ex manager, tributandogli un minuto di silenzio e un applauso.Continua a leggere

Sergio Marchionne patrimonio : cosa ha lasciato in eredità al mondo automobilistico italiano - FOTO - : ... lascia in eredità a Mike Manley un gigante da 14 marchi, 111 miliardi di ricavi netti, 149 stabilimenti e 236 mila dipendenti sparsi in tutto il mondo. Sono questi i numeri di Fca, la società nata ...

Ufficiale : Sergio Marchionne è morto : 2 La notizia era purtroppo nell'aria e da stamattina è Ufficiale: Sergio Marchionne, l'ex amministratore delegato di FIAT-Chrysler, è stato dichiarato morto stamattina nella clinica universitaria di Zurigo. Silenzio e rispetto della privacy per le sue condizioni, apparse però subito molto gravi, tanto che nei giorni scorsi [VIDEO] John Elkann aveva riunito i vertici di FCA per eleggere Michael Manely come nuovo amministratore ...