Sergio Marchionne | la verità sulla morte dalla famiglia | deceduto per arresto cardiaco

Morto Sergio Marchionne - Mattarella : “Ha scritto pagina importante dell’industria italiana” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il capo dello Stato dichiara: "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana. La sua visione ha sempre provato a guardare oltre l'orizzonte e immaginare come l'innovazione e la qualità potessero dare maggiore forza nel percorso ...

Morto Sergio Marchionne - la Camera interrompe i lavori per rendere omaggio all’ex manager Fca : La notizia della morte di Sergio Marchionne, ex amministratore delegato della Fca, ha raggiunto le commissioni Lavoro e Finanze della Camera dei deputati che hanno deciso di interrompere la discussione sul Decreto Dignità per rendere omaggio all'ex manager, tributandogli un minuto di silenzio e un applauso.Continua a leggere

Com’è morto Sergio Marchionne? Le reali cause del decesso : smentito il tumore - fatale un arresto cardiaco : Le vere cause della morte di Sergio Marchionne: smentito il tumore, il manager italo-canadese sarebbe morto per arresto cardiaco Questa mattina, Sergio Marchionne è morto in una clinica di Zurigo nella quale era ricoverato da oltre un mese. Il manager italo-canadese si è spento a 66 anni, ma in merito alle circostanze legate alla sua morte aleggia una punta di mistero. Ricoverato per un’operazione alla spalla, le condizioni dell’ex ...

Marchionne - John Elkann : "Sergio - l'uomo e l'amico - se n'è andato" : Con lui se ne va un punto di riferimento dell?Economia con la E maiuscola che non sarà facile sostituire. Il primo pensiero va all?uomo, alla famiglia, ai suoi cari ai quali rivolgo le mie ...

La conferma da Zurigo : è morto Sergio Marchionne : Dall'ospedale universitario di Zurigo dov'era ricoverato in gravi condizioni è arrivata in mattinata la conferma del decesso di Sergio Marchionne. Nei giorni scorsi era stato costretto a lasciare il ruolo di amministratore delegato del gruppo Fca, che aveva risanato con successo, a causa dell'improvviso aggravarsi della malattia che lo affliggeva da tempo. Unanime il coro di apprezzamenti nei confronti di uno dei più grandi manager della storia ...

Dalla Fiat alle amicizie con gli Agnelli - la storia di Sergio Marchionne raccontata nelle sue FOTO più belle : Sergio Marchionne è morto all’età di 66 anni, le complicazioni dopo l’operazione alla spalla sono state fatali per l’ex ad di Fca Sergio Marchionne, dopo una carriera contraddistinta da successi, è morto all’età di 66 anni. Nei giorni scorsi si era appreso che il manager si trovava in uno stato di coma irreversibile, dopo l’intervento alla spalla destra, risalente a fine di giugno. Una notizia che ha ...

Chi era Sergio Marchionne - il manager che rivoluzionò la Fiat : Chi era Sergio Marchionne, il manager che rivoluzionò la Fiat Si è spento all'età di 66 anni il manager italo-canadese. Alle spalle una carriera ricca di soddisfazioni e traguardi raggiunti. Verrà ricordato come l'uomo che ha salvato la Fiat, trasformandola nel settimo gruppo automobilistico ...