Sergio Marchionne è morto | anche la Juventus è in lutto

John Elkann dà l'addio a Marchionne : "L'amico Sergio se n'è andato - per sempre riconoscenti" : John Elkann dà l'addio all'"amico Sergio" Marchionne, morto questa mattina all'età di 66 anni. "Con grande tristezza Exor ha appreso che Sergio Marchionne è mancato", ha scritto Elkann in una nota una nota della società. "E' accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato. Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell'esempio che ci ha lasciato, ...

Sergio Marchionne - Le auto che hanno scandito la sua epoca : Ne ha deliberate moltissime, di auto, Sergio Marchionne nei 14 intensi anni della sua gestione di Fiat prima e di FCA poi. Ma alcune rappresentano più di altre dei capisaldi, dei punti di svolta, delle scelte per raggiungere degli obiettivi, a volte centrati, a volte no, ma comunque indicativi di una visione. Le abbiamo raccolte in questa galleria.

Giuseppe Berta : «Sergio Marchionne - il rivoluzionario» : «Simpatico, curioso, con una cultura non banale». È Sergio Marchionne descritto da Giuseppe Berta, storico e docente di Storia dell’Economia all’Università Bocconi di Milano. È un Sergio Marchionne privato, quello di una chiacchierata a tavola, che racconta Berta che ha diretto l’Archivio Storico Fiat dal 1996 al 2002, ma è anche il manager, il professionista, l’uomo per cui il termine più usato è rivoluzionario. «Per capire cosa ha ...

Sergio Marchionne e la sua storia con la Fiat degli Agnelli : «Dopo la prima laurea in Filosofia mio padre aveva già scelto il colore del taxi che voleva farmi guidare perché diceva che non sarebbe servita a nulla». Sergio Marchionne lo disse ricevendo una laurea honoris causa nel 2007. Non è l’unica battuta dell’uomo dai maglioni scuri («Non vede che è nero?» disse a Massimo Gramellini che gli chiedeva perché indossasse sempre maglioni blu). Pare che Concezio Marchionne, una vita nell’arma dei ...

Addio a Sergio Marchionne - filosofo manager che ci ha insegnato a pensare diversamente : Ora che smarrimento, dispiacere e rischio apologetico si fondono in una sola complessa materia e il dopo non consente difese postume a chi prima sapeva difendersi benissimo da sé, di Sergio Marchionne, nato a Chieti nel 1952 e scomparso dopo aver lottato per mesi, non si potrà dire che abbia attraversato il mondo invano. L’uomo dell’accordo d’oltreoceano con Chrysler, il manager che nel 2010 rivoluzionò per sempre i rapporti sindacali sfidando ...