Sergio Marchionne è morto a Zurigo

“Purtroppo…”. Sergio Marchionne - è successo in diretta alla notizia della morte : Aveva pianificato tutto, una pausa di pochi giorni per poi tornare immediatamente al lavoro. Marchionne, 66 anni compiuti a giugno, è mancato all’ospedale universitario di Zurigo dove era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla destra. “È accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l’uomo e l’amico, se n’è andato. Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro ...

Fca - morto a Zurigo Sergio Marchionne : Il manager, 66 anni, era ricoverato in condizioni gravissime. Al suo posto, in Fiat-Chrysler è subentrato come amministratore delegato il britannico Mike Manley

Sergio Marchionne - la morte del manager colpisce i politici italiani : i messaggi di cordoglio : Il mondo della politica si stringe intorno alla famiglia di Sergio Marchionne, il manager italiano scomparso in mattinata: i messaggi a lui dedicati Sergio Marchionne, dopo una carriera contraddistinta da successi, è morto all’età di 66 anni. Nei giorni scorsi si era appreso che il manager si trovava in uno stato di coma irreversibile, dopo l’intervento alla spalla destra, risalente a fine di giugno. Una notizia che ha ...

Sergio Marchionne l’incompreso (in Italia) : La “filosofia Marchionne” ha dato risultati evidenti in Fiat: era un’impresa sull’orlo del fallimento, è ora una solida multinazionale. L’Italia invece l’ha vista come una minaccia e l’ha rigettata. Ma così non si vincono le sfide della globalizzazione. di Fabiano Schivardi (Fonte: Lavoce.info) Come ha cambiato la Fiat La filosofia di Sergio Marchionne alla guida di Fiat-Fca può essere riassunta così: la sfida della globalizzazione si può ...

Sergio Marchionne È MORTO : ELKANN - "SE NE VA UN AMICO"/ Ultime notizie - è ancora mistero sulle cause : MORTO SERGIO MARCHIONNE, ELKANN 'se ne va un amico'. Addio al manager Fca. Ultime notizie, suo coma era irreversibile: l'ufficialità arriva da Zurigo.

Sergio Marchionne è morto. La causa è un sarcoma osseo alla spalla. I dettagli sul tumore maligno : All’ex amministratore delegato di Fca era stato diagnosticato un sarcoma alla spalla. Ecco di cosa si tratta Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca, è morto mercoledì 25 luglio a 66 anni. Il manager era ricoverato da circa un mese nella clinica Universitätsspital di Zurigo, in Svizzera. sarcoma osseo Marchionne si era sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla, nel corso del quale sarebbe stato colpito da embolia ...

Addio a Sergio Marchionne : la Fiat - FCA e 14 anni di rivoluzioni : Sergio Marchionne ci lascia una pesante eredità fatta di sogni, duro lavoro e incredibili obiettivi realizzati Sergio Marchionne è stato al timone di Fiat – diventata in seguito FCA – durante gli ultimi 14 anni, trasformando il Gruppo automobilistico italiano in un colosso internazionale capace di combattere ad armi pari con i maggiori competitor nel campo. Marchionne divenne amministratore delegato di Fiat nel 2004, subito dopo la ...

Morto Sergio Marchionne - l’annuncio di FCA : “Debito azzerato - liquidità netta di 500 milioni” : Nel giorno in cui è stata annunciata la morte di Sergio Marchionne, FCA ha confermato l'azzeramento del debito industriale e di aver raggiunto per la prima volta una liquidità netta di 500 milioni di euro. Nel pomeriggio di mercoledì 25 luglio è attesa la prima conference call di Mike Manley, nuovo ad del gruppo.Continua a leggere

Morto Sergio Marchionne - Silvio Berlusconi : “Mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del Paese - avrebbe ridato dignità alla politica” : Il messaggio di cordoglio di Silvio Berlusconi: "Dissi una volta, senza avvertirlo prima - e non me ne sono mai pentito - che mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del nostro Paese. Lo penso ancora: le caratteristiche di una persona straordinaria come Marchionne, la competenza, la preparazione, la capacità dimostrata di ottenere risultati importanti, sarebbero state preziose - se fosse stato disponibile - per ridare dignità alla ...

Morte Sergio Marchionne - così la stampa mondiale ricorda il manager della svolta : Il cordoglio del mondo dello sport e della finanza procede di pari passo con l'annuncio dei principali quotidiani internazionali, stampa mondiale che omaggia la figura di Marchionne. Formula 1, tutti ...

Sergio Marchionne è morto. Il manager colto che amava le sfide : Roma, 25 lug., askanews, - È morto Sergio Marchionne. L'ex amministratore delegato di Fiat Chrysler si è spento a Zurigo, nell'ospedale in cui era ricoverato da alcune settimane. Marchionne aveva 66 ...

Sergio Marchionne - le frasi celebri : Un leader che lascia il segno. Sergio Marchionne, morto oggi a Zurigo all'età di 66 anni, verrà ricordato come l'uomo che ha rivoluzionato la Fiat, di cui ha preso la guida per 14 anni. Ma anche per ...

Morto Sergio Marchionne - Mattarella : “Ha scritto pagina importante dell’industria italiana” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il capo dello Stato dichiara: "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana. La sua visione ha sempre provato a guardare oltre l'orizzonte e immaginare come l'innovazione e la qualità potessero dare maggiore forza nel percorso ...