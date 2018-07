Sergio Marchionne è morto a Zurigo a 66 anni ...

Sergio Marchionne morto - l’addio di John Elkann : “Se n’è andato l’uomo e l’amico. Per sempre riconoscenti” : Sergio Marchionne è morto. La notizia è arrivata questa mattina dopo giorni di silenzio in cui poco o nulla è trapelato dall’ospedale di Zurigo dove l’ex ad della Fiat era ricoverato dal 28 giugno scorso. Sessantasei anni compiuti a giugno, Marchionne era stato ricoverato per sottoporsi a un’intervento alla spalla. Sabato scorso l’azienda aveva comunicato “con profonda tristezza” l’aggravarsi improvviso delle condizioni ...

"Chi comanda è solo". 15 frasi celebri per ricordare Sergio Marchionne : Sergio Marchionne, volto dell'imprenditoria italiana legato per oltre 14 anni al mondo delle auto e della Fiat, è scomparso a Zurigo a 66 anni. Il manager è stato sostituito sabato scorso, a causa dell'aggravarsi della sua situazione di salute, in tutti i consigli di amministrazione della galassia Agnelli di cui faceva parte. Ecco alcune delle sue frasi più celebri:Ho letto in questi anni molti libri sul legame tra la Fiat e ...

FCA turnaround leader Sergio Marchionne dies at 66 : Sergio Marchionne, the Italian Canadian manager who turned around Fiat Group and merged it with bankrupt US peer Chrysler in 2009, died at age 66 from health complications following surgery....

Addio a Sergio Marchionne - il manager che cambiò la Fiat | : L'ex ad della Fca era ricoverato a Zurigo, aveva 66 anni. "L'amico, l'uomo se ne è andato. Gli saremo sempre riconoscenti" lo ricorda John Elkann

Da Fiat a Ferrari : la storia e i successi di Sergio Marchionne : Emigrato con la famiglia in Canada a soli 14 anni, Sergio Marchionne ha sempre manifestato una certa passione per gli studi, con tre lauree in tasca, in Filosofia, Economia e Giurisprudenza, e un ...

Morto Sergio Marchionne - il cordoglio della politica : La morte di Sergio Marchionne ha scosso il mondo della politica. L'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni commenta: "Grazie per il lavoro, la fatica, i risultati. E per l’orgoglio italiano portato nel mondo". cordoglio anche dal segretario del Pd Maurizio Martina e da Matteo Renzi che aggiunge: "Provo disgusto per chi ancora oggi ha insultato sui social un uomo che stava morendo".Continua a leggere

Morto Sergio Marchionne - il dolore di John Elkann : “Addio all’uomo e all’amico” : John Elkann ha commentato la morte di Sergio Marchionne, ex ad di FCA, scomparso il 25 luglio a 66 anni a Zurigo: "Se ne è andato l'uomo e l'amico. Gli saremo sempre riconoscenti. Rinnovo l'invito a rispettare la privacy della famiglia".Continua a leggere

Addio a Sergio Marchionne - l'uomo della riscossa Fiat : Prende tre lauree, Filosofia, Economia, Giurisprudenza, più un master in Business Administration. Diventa 'dottore commercialista' dall'85 e procuratore legale e avvocato, nella regione dell'Ontario, ...

Cosa succede ora a Fca con Manley? Gli scenari : fusione - alleanza o vendita - Morto Sergio Marchionne : Michael Manley, il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles , non ha nulla di somigliante con Sergio Marchionne, l'ex numero 1 di Fca e Ferrari scomparso oggi, mercoledì 25 giugno, ...

Addio a Sergio MarchionneCosì ha rivoluzionato la Fiat : Marchionne, 66 anni, è morto a Zurigo, dove era ricoverato da alcune settimane. Per 14 anni alla guida di Fiat — poi trasformata in Fca — e Ferrari, ha segnato una stagione industriale, non solo italiana Segui su affaritaliani.it