Selfie con auto in movimento | l' esito è esilarante

Samsung ha brevettato un Selfie-phone con display posteriore : Samsung ha brevettato un prodotto molto particolare, si tratta di un selfie-phone dotato di display posteriore. È quanto emerge da una richiesta di brevetto avanzata da Samsung al WIPO (l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) lo scorso marzo e pubblicata agli inizi del mese. L'articolo Samsung ha brevettato un selfie-phone con display posteriore proviene da TuttoAndroid.

Modella scatta un Selfie con il papà appena morto e la pubblica sui social : travolta dagli insulti (FOTO) : Suo padre era morto da pochi istanti in un letto d’ospedale davanti a lei, ma questo non le ha impedito di scattare quella foto, ossessionata com’è dalla sua immagine sui social, e postarla su Instagram e Facebook Suo padre era morto da pochi istanti in un letto d’ospedale davanti a lei, ma questo non le ha impedito di scattare quella foto, ossessionata com’è dalla sua immagine sui social, e postarla su Instagram e ...

Modella scatta un Selfie con il papà appena morto e la pubblica sui social : travolta dagli insulti : No, non c'è speranza per questo mondo'. Una tale ondata di attacchi che alla fine ha costretto Jelica a cancellare la foto dai propri profili: chissà che non l'abbia anche fatta riflettere. Non è ...

Modella scatta un Selfie con il papà appena morto e la pubblica sui social : travolta dagli insulti : No, non c'è speranza per questo mondo'. Una tale ondata di attacchi che alla fine ha costretto Jelica a cancellare la foto dai propri profili: chissà che non l'abbia anche fatta riflettere. Non è ...

Modella scatta un Selfie con il papà appena morto e la pubblica sui social : travolta dagli insulti : No, non c'è speranza per questo mondo'. Una tale ondata di attacchi che alla fine ha costretto Jelica a cancellare la foto dai propri profili: chissà che non l'abbia anche fatta riflettere. Non è ...

Fumogeni - pugni - Selfie e spintoni : con la caduta di Nibali al Tour de France anche nel ciclismo scoppia l’allarme “tifoseria” come gli ultras del calcio : La caduta di Nibali al Tour de France provocata da un tifoso e l’allarme “tifoseria” anche nel ciclismo, proprio come gli ultras del calcio Per l’incidente sulle strade del Tour che ieri ha coinvolto, e poi costretto al ritiro, Vincenzo Nibali, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e’ sicuro: “non hanno colpa agli organizzatori. Se anche mettessimo km e km in piu’ di transenne – ...

Il ritmo di Supermartina di Lorenzo Fragola con Gazzelle dopo il successo di L’esercito del Selfie (video) : Supermartina di Lorenzo Fragola con Gazzelle porta tutto il ritmo di Bengala sul palco del Wind Summer Festival. Il terzo singolo dall'ultimo disco si è quindi rivelato la scelta ideale per la nuova stagione, con un suono che ben si sposa a quelli richiesti per l'estate. Lorenzo Fragola è ormai una vecchia conoscenza del Wind Summer Festival, dal momento che anche lo scorso anno si è presentato come grande protagonista della manifestazione ...

Milano - borseggiatrice incastrata dal Selfie con la derubata : Milano, borseggiatrice incastrata dal selfie con la derubata La ladra è stata immortalata dalla sua vittima che, ignara del furto che si compiva alle sue spalle, con il suo smartphone stava scattando una foto-ricordo in Galleria Vittorio Emanuele Continua a leggere L'articolo Milano, borseggiatrice incastrata dal selfie con la derubata proviene da NewsGo.

Barbara D’Urso presa di mira per il Selfie con Baudo e Franca Leosini : Barbara D’Urso insieme alla conduttrice tv Franca Leosini e il grande Pippo Baudo si sono scattati ,un selfie da postare su “Instagram” per far sapere al suo milione e mezzo di followers di trovarsi con “due grandissimi”. Eppure la foto da quasi 15mila like scattata insieme alla conduttrice e al mitico Pippo Baudo è stata presa di mira dai leoni da tastiera che hanno notato un dettaglio piuttosto strano nello scatto. Parliamo della posa del ...

Barbara D'Urso - Selfie con Pippo Baudo e Franca Leosini / La foto della conduttrice scatena forti critiche! : Barbara D'Urso, il selfie scattato con Pippo Baudo e Franca Leosini e poi postato su Instagram ha scatenato le critiche dei follower, Ecco perchè....(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Milano - borseggiatrice incastrata dal Selfie con la derubata : Milano, borseggiatrice incastrata dal selfie con la derubata La ladra è stata immortalata dalla sua vittima che, ignara del furto che si compiva alle sue spalle, con il suo smartphone stava scattando una foto-ricordo in Galleria Vittorio Emanuele Continua a leggere L'articolo Milano, borseggiatrice incastrata dal selfie con la derubata proviene da NewsGo.

Barbara D'Urso attaccata per il Selfie con Baudo e Franca Leosini : ecco cosa è successo : FUNWEEK.IT - Che ci fa Barbara D'Urso con Franca Leosini e Pippo Baudo? Semplice, un selfie da postare immediatamente su Instagram per far sapere al suo milione e mezzo di followers di trovarsi con '...

Milano - borseggiatrice incastrata dal Selfie con la derubata : La ladra è stata immortalata dalla sua vittima che, ignara del furto che si compiva alle sue spalle, con il suo smartphone stava scattando una foto-ricordo in Galleria Vittorio Emanuele

Milano - Selfie con ladra : così turista la incastra/ Ultime notizie : borseggiatrice nella foto della vittima : Milano, selfie con ladra: così turista la incastra. borseggiatrice nella foto della vittima: i vigili l'arrestano in flagranza. Le Ultime notizie: in manette 19enne rom incinta(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:52:00 GMT)