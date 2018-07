«Se basta una foto per essere sessualizzate» | lo sfogo dell’olimpionica Sam Quek

L’appello di Roberto Saviano a intellettuali e artisti contro il governo : “basta silenzio - dobbiamo fare una scelta” : Roberto Saviano rivolge un appello a scrittori, giornalisti, cantanti, blogger, intellettuali, filosofi, drammaturghi, attori: l'obiettivo è quello di schierarsi, rompere il silenzio e prendere posizione contro il governo M5s-Lega e contro le politiche di Matteo Salvini: "Oggi tutte le persone pubbliche, chiunque abbia la possibilità di parlare a una comunità, deve sentire il dovere di prendere posizione. Non abbiamo scelta".Continua a leggere

“Barbie feet” - il trucco geniale per sembrare più alta (e snella) in foto. Per diventare una regina dei social - basta poco : Postare foto sui social ormai è una vera e propria arte. Non basta scattare una fotografia, per sembrare più belle, alte, magre, fighe, ci sono dei veri e propri stratagemmi. Cosa credete, che le star che seguite sui social postano la prima foto che scattano? No. Ogni foto, ogni posa, ogni illuminazione è studiata nei minimi dettagli. Ecco perché le nostre vip preferite appaiono sempre perfette (anche se magari non lo sono). Avete mai sentito ...

Italia : basta migranti solo nei nostri porti. Ma dalla Ue arriva una fumata nera : L'Ue si spacca sulla richiesta Italiana di modificare la missione Sophia che prevede l'attracco nel nostro Paese di tutte le navi europee che soccorrono i migranti, in linea con quanto...

“Cosa? Cosa ha detto?”. Temptation Island - Michael è il nuovo Oronzo : fatto a pezzi. È bastata una sola frase : A Temptation Island il pubblico non ha avuto dubbi sin dalla prima puntata su Oronzo, il fidanzato di Valentina. Le sue frasi e i suoi apprezzamenti pesanti gli hanno subito valso l’antipatia del popolo del web, che non ha gradito il riavvicinamento con Valentina avvenuto nel corso della seconda puntata. Lei l’aveva mollato dopo aver visto certi video, ma poi lui si è scusato e sono usciti dal programma insieme. Uscito Oronzo, ...

Trump e Putin : “basta clima da guerra fredda. Sul voto Usa nessuna interferenza russa” : Trump e Putin: “Basta clima da guerra fredda. Sul voto Usa nessuna interferenza russa” Si è svolto a Helsinki il primo incontro fra il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. “Lasciamoci alle spalle questo clima da guerra fredda, bisogna affrontare le sfide comuni, come il terrorismo e i problemi economici e ambientali”, […] L'articolo Trump e Putin: “Basta clima da guerra fredda. Sul voto Usa nessuna ...

Attività commerciali camuffate da circoli : in Toscana una sentenza ha detto basta : La legge è chiara, i circoli privati come gli Arci non devono avere finalità di lucro e rimanere sempre in pari con il bilancio vendendo a prezzo di costo. La realtà però è molte volte ben diversa ed una recente sentenza ha detto stop alla somministrazione di cibo e bevande nei locali riservati ai soci. Si tratta spesso di bar e ristoranti mascherati da associazioni senza scopo di lucro per pagare meno tasse, che vendono sì a prezzi inferiori, ...

Domenica 15 luglio : stasera in Tv I bastardi di Pizzofalcone - Una notte con la regina - The boss - Roba da ricchi e tanto altro cinema : Una notte con la regina, Rai 3,: Nel 1945, in tutto il mondo si celebra la fine della guerra. A Londra, due giovani sorelle adolescenti, la principessa Margaret e la sorella Elizabeth ottengono per ...

basta una raccomandata per vanificare il buon lavoro fatto su Fisco e Agenzia delle entrate : Basta poco, purtroppo, per vanificare il grande lavoro fatto dai governi Renzi e Gentiloni su Fisco e riscossione delle cartelle. La chiusura di Equitalia, la dichiarazione dei redditi precompilata, i provvedimenti per tagliare le file allo sportello, lo snellimento delle procedure grazie agli strumenti della rete, smartphone, sms ecc., insomma tutto questo rischia di infrangersi contro una questione banale ma dirimente: la raccomandata.Basta ...

Elezioni europee : per salvare l'Europa (e l'Italia) non basta una lista unica : Ho molto rispetto per Laura Boldrini e condividiamo spesso idee e pensieri in un rapporto da sempre affettuoso e cordiale. Però la sua proposta di una lista progressista, che comprenda anche il Pd, per le Elezioni europee del 2019 non mi convince. Per due ragioni, collegate fra loro.La prima è che vincerà le Elezioni europee chi saprà portare al voto il maggior numero di persone possibile. Nel 2014, hanno votato un ...

Scontro nel governo - Trenta difende le ong : “basta demonizzarle. Accoglienza è una bella parola” : La ministra Trenta in un'intervista prende le distanze dal Viminale sul tema immigrazione. Poi ritratta: "Qualcuno si diletta a strumentalizzare le mie parole nel tentativo di metterci l'uno contro l'altro. Mi dispiace deludervi: non ci riuscirete! All'interno di questo governo possono esserci sensibilità diverse, ma remiamo tutti nella stessa direzione".Continua a leggere

THE HANDMAID'S TALE - Una sola parola : basta! : Ben ritrovati con l'anteprima del tredicesimo e ultimo episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo oggi su Hulu. L'episodio si intitola "The Word" e vedrà le conseguenze degli eventi tragici che abbiamo visto nella puntata precedente, che fanno trapelare un esito scioccante per i nostri protagonisti.ARTICOLI CORRELATI: THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x12 "Postpartum"Cominciamo con la sinossi:"Serena e le altre mogli ...

F1 - quanti sorrisi in casa Ferrari : Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen protagonisti di una sfida abbastanza curiosa [VIDEO] : I due piloti della Ferrari si sono affrontati in una sfida di palleggi, vinta dal tedesco con il punteggio di 35 a 23 Una sfida all’ultima palleggio, un confronto lontano dalla pista che ha fatto sorridere Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. I due piloti della Ferrari si sono dati battaglia nel corso di un video dello sponsor Shell, con l’obiettivo di fare più palleggi possibile in trenta secondi di tempo. Il tedesco si è ...

Pd - Martina bacchetta Renzi 'Ingiusto su Gentiloni - basta divisioni'. L ex premier risponde 'Nessuna polemica - solo politica' : 'Immigrazione, economia, Europa e molto altro. Se qualcuno vuole confrontarsi su tutto, anche vitalizi o voucher, ci siamo', scrive l'ex premier. Di rincalzo anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ...