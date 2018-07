SCUOLA La storia in rete? Il web può sostituire il libro | ma non il prof

SCUOLA/ Storia alle medie : "ribelli per amore" - nel 1944 come oggi : Un gruppo di 18 studenti di terza media alle prese con l'esperienza dei partigiani in Valdossola: così l'immedesimazione ridesta la libertà. MARIA SILVIA RICCARDI(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Storia alle medie: se il passato non commuove, non c'è, di A. GrittiniSCUOLA/ Esame di terza media, tutti promossi, viva il Gattopardo, di C. Bagnoli

SCIENZ@SCUOLA/ Tecnologia e Storia nell’insegnamento CLIL : Un percorso pluridisciplinare di Tecnologia e Storia in lingua inglese con strategie comunicative basate sulla multimedialità: una modalità seria e impegnativa di intendere il progetto CLIL.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:40:00 GMT)

SCUOLA/ Storia alle medie : se il passato non commuove - non c'è : Rendere interessante a ragazzi della SCUOLA media lo studio della Storia è sempre difficile. Ci hanno provato alcuni prof del'Associazione "Il rischio educativo". ALESSANDRO GRITTINI
SCUOLA/ La "Commedia" di Dante a 4-5 anni, una lezione di ragione a tutti quanti, di M. Cervi
SCUOLA/ "Didattica per competenze", c'è una realtà oltre gli slogan?, di E. Valcamonica

Musica a SCUOLA - Bollani al Fatto.it : “Ci pensavo anche io poi mi sono ricordato come si insegna storia dell’arte…” : “Più Musica a scuola? Anch’io ci pensavo poi mi sono ricordato come facevano storia dell’arte a scuola e…”, risponde con ironia il musicista Stefano Bollani ai giornalisti Diego Petrini e Davide Turrini del fattoquotidiano.it durante la presentazione del suo ultimo album Que Bom in cui suona come ospite anche Caetano Veloso. “La Musica andrebbe presa prima che come fatto culturale come un fatto sociale. Si canta e si suona insieme perché si ...

“1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” : convegno all’Università di Pisa e alla SCUOLA Normale Superiore : Il Sessantotto nella storia, al di là della cronaca e del mito. E’ questo il nucleo centrale del convegno internazionale “1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” che si svolge all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore il 31 maggio e il 1 giugno. “L’intenzione che ci ha guidato è quella di portare un contributo alla storicizzazione del Sessantotto – spiegano Luca Baldissara e Alessandro Breccia dell’Ateneo Pisano ...

SCUOLA - passati al Miur con lo stipendio tagliato : la storia di 70mila dipendenti Ata che aspettano gli arretrati da 20 anni : Settantamila dipendenti pubblici, sacrificati dal governo in nome dei conti dello Stato, traditi dai sindacati, illusi dai giudici. E a distanza di quasi 20 anni non ancora rassegnati a rinunciare a una parte del loro stipendio da un giorno all’altro. Sono i lavoratori Ata ex Enti locali, collaboratori scolastici in forza a province e comuni che nel 1999 furono costretti a passare alle dipendenze del ministero dell’Istruzione. Le conseguenze di ...

SCUOLA : Veneto - in classe si studierà la storia dell'emigrazione dei veneti (2) : (AdnKronos) - “E’ giusto che i giovani conoscano l’entità, le cause e ciò che ha prodotto il fenomeno migratorio in Veneto tra Otto e Novecento – dichiara l’assessore regionale all’istruzione Elena Donazzan – nonchè come i diversi paesi hanno affrontato il tema delle migrazioni. E’ una pagina di sto

SCUOLA : Veneto - in classe si studierà la storia dell’emigrazione dei veneti : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – In tutte le scuole di ogni ordine e grado del Veneto si studierà la storia dell’emigrazione veneta. Lo prevede il protocollo di intesa tra Regione Veneto, Ufficio scolastico regionale e le sette associazioni venete per l’emigrazione: a partire dal prossimo anno scolastico ad insegnanti e studenti saranno proposti interventi di approfondimento, incontri con i testimoni e lezioni di storia per ...

