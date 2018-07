Scuola | è tempo di Apocalisse | ma è tutto vero quello che ci raccontano?

Basket - a Scuola di palleggio e terzo tempo nelle baraccopoli africane con Slums Dunk : ROMA - 'Come spiegherei a un bambino cos'è la felicità? Non glielo spiegherei, gli darei un pallone per farlo giocare'. L'ormai celebre frase della teologa tedesca Dorothee Sölle suonerà ...

NoiPa - comunicato ufficiale : è arrivato il nuovo servizio ‘Contratti Scuola a tempo determinato’ : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha comunicato attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’arrivo di un nuovo servizio destinato a tutti coloro che prestano servizio con contratto a tempo determinato. Si tratta di un servizio ‘self service’, così come è stato ribattezzato dalla piattaforma, in quanto il personale scolastico interessato potrà monitorare la propria […] L'articolo ...

Estate…tempo di riflessioni sui precari della Scuola : Di certo, un tema caldo che necessita un intervento del nuovo Governo è quello dei precari Gae della scuola, di ogni ordine e grado. Sono diverse le “voci di corridoio” che si odono a destra e a manca riguardo a come vorrà agire il Ministro Bussetti, correggendo, modificando o stravolgendo la “Buona scuola”. Non sappiamo […] L'articolo Estate…tempo di riflessioni sui precari della scuola proviene da ...

Scuola/ Tempo di scrutini - cosa nasconde la moltiplicazione dei pani? : Per essere ammessi all'esame di Stato bisogna avere almeno tutti "6". Non sarebbe però il caso di ammettere anche chi ha carenze isolate ma non gravi? MARIA SOFIA ROSSI(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ 6 punti contro l'omologazione che fa male ai docenti, di N. TerzoliMATURITA' 2018/ Lettera aperta agli studenti candidati: siate voi stessi, con ironia e serietà, di L. Montecchi

MARYAM TANCREDI/ Il bullismo a Scuola : “Tremavo nel mio banco e passavo il tempo a piangere in bagno” : MARYAM TANCREDI, dopo la vittoria di "The Voice" racconta la sua sofferenza durante le superiori. La cantante confessa di essere stata una vittima del bullismo e spiega come ne sia uscita(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:55:00 GMT)