Scossa di terremoto avvertita a L’Aquila DATI e MAPPE

Nuovo forte terremoto in Iran : Scossa magnitudo 5.9 : Dopo la scossa magnitudo 5.4 verificatasi alle 05:07 UTC nel sud del Paese, un Nuovo sisma è stato registrato in Iran, nel nord: si è trattato di un terremoto magnitudo 5.9, localizzato dall’Istituto USGS a 35 km nordest da Sarpol-e Zahabad, ad una profondità di 5,7 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Nuovo forte terremoto in Iran: scossa magnitudo 5.9 sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Iran : Scossa magnitudo 5.4 nel Sud del Paese : Un Terremoto magnitudo 5.4 si è verificato alle 05:07 UTC nel Sud dell’Iran: al momento non si segnalano vittime o danni significativi. La scossa è stata localizzata dall’Istituto di geofisica statunitense USGS a 55 km est da Lar a circa 10 km di profondità. L'articolo Terremoto in Iran: scossa magnitudo 5.4 nel Sud del Paese sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto di 3.3 nel Maceratese - paura in mattinata. Scossa anche nel Golfo di Policastro : Una Scossa di Terremoto è stata avvertita in mattinata, alle 10.01 nel Maceratese . Il sisma, breve ma piuttosto violento, è stato di magnitudo 3.3. L'istituto nazionale di vulcanologia ha comunicato ...

Terremoto nel Maceratese - paura in mattinata : Scossa avvertita anche in Umbria : Una scossa di Terremoto è stata avvertita durante la mattinata, alle 10.01 nel Maceratese . Il sisma, breve ma piuttosto violento, è stato di magnitudo 3.3. L'istituto nazionale di vulcanologia ha ...

Terremoto : Scossa di magnitudo 3.3 nel Maceratese : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 10.01 nel Maceratese, con epicentro Pieve Torina. La scossa, riferisce l'Ingv, ha avuto una profondità di 8 chilometri, ed è nel cuore dell'area già colpita dal sisma di due anni fa, a 9 chilometri da Camerino e a 15 da Visso e Ussita.

Terremoto in Polonia : Scossa magnitudo 5 nell’ovest del Paese : Una scossa di Terremoto magnitudo 5 è stata registrata alle 03:31 UTC nell’ovest della Polonia dall’Istituto geofisico statunitense USGS: il sisma ha avuto ipocentro a 5,4 km di profondità ed epicentro a 1 km est-nordest da Polkowice. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Polonia: scossa magnitudo 5 nell’ovest del Paese sembra essere il primo su Meteo Web.

