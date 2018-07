Scoperta su Marte acqua liquida e salata | a un passo da segni di vita

Astronomia - Flamini : Scoperta acqua su Marte - ora sappiamo che il Pianeta Rosso può ospitare la vita : acqua su Marte: liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del radar italiano MARSIS (da Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) a bordo della sonda europea Mars Express, pubblicati sulla rivista scientifica Science: Radar evidence of subglacial liquid water on Mars. Abbiamo, per la prima volta, la prova che sotto la superficie di Marte c’è dell’acqua allo stato liquido. “Ora sappiamo ...

La Scoperta degli italiani : "Su Marte acqua liquida" : Su Marte c'è acqua allo stato liquido: un enorme lago salato che potrebbe custodire forme di vita e che si trova a circa un chilometro e mezzo di profondità. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori italiani che hanno pubblicato il loro studio sulla rivista Science. Finora la Nasa aveva parlato di minuscoli "ruscelli" che compaiono solo periodicamente. Ma quella annunciata oggi è la prima - e solida - evidenza della presenza di ...

NASA - da rover Curiosity straordinaria Scoperta : molecole organiche su Marte : Alle 20 ora italiana di giovedì 7 giugno 2018 la NASA ha dato l'annuncio atteso da intere generazioni di tecnici spaziali e astrobiologi. Il rover Curiosity, sbarcato su Marte nel cratere Gale e ...

Curiosity su Marte - Scoperta la presenza di molecole organiche : forse c’era vita sul Pianeta rosso (o c’è ancora) : Dopo il ritrovamento su Marte di ciottoli levigati e simili a quelli che sulla Terra si trovano nei corsi d’acqua (spia della presenza in passato di fiumi del tutto analoghi ai nostri) e dopo la scoperta della presenza di carbonio, idrogeno, zolfo, azoto e fosforo sul suolo marziano (gli “ingredienti” della vita, che miliardi di anni fa hanno reso il Pianeta rosso “un ambiente abitabile“), i nuovi dati forniti dal ...

