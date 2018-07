Scoperta acqua su Marte | una caccia lunga decenni | sarà il Pianeta Rosso a dirci se siamo

C'è acqua su Marte - Scoperta dal radar italiano MARSIS - : Roma, 25 lug., askanews, - acqua su Marte : liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del radar italiano MARSIS , da Mars Advanced radar for Subsurface and Ionosphere ...

C'è acqua su Marte - l'ha Scoperta il radar italiano MARSIS - : Roma, 25 lug., askanews, - acqua su Marte : liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del radar italiano MARSIS , da Mars Advanced radar for Subsurface and Ionosphere ...

Marte - lago di acqua salata sotto la superficie. Scoperta italiana : 'Possibili forme di vita' : Che balzo per la Scienza e la sua eterna caccia ad esistenze aliene. Una Scoperta clamorosa tanto che la rivista Science dedicherà la sua prossima copertina a questa ricerca che per di più conferma ...

Astronomia - Flamini : Scoperta acqua su Marte - ora sappiamo che il Pianeta Rosso può ospitare la vita : acqua su Marte: liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del radar italiano MARSIS (da Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) a bordo della sonda europea Mars Express, pubblicati sulla rivista scientifica Science: Radar evidence of subglacial liquid water on Mars. Abbiamo, per la prima volta, la prova che sotto la superficie di Marte c’è dell’acqua allo stato liquido. “Ora sappiamo ...