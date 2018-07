Scomparsa Marchionne | sirene alla Sevel e stop produzione per 15 minuti

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Chieti - Suono delle, silenzio e momenti di raccoglimento e di preghiera di tanti lavoratori. Anche ladi Atessa (Chieti) si è fermata per 15in segno di lutto per la morte dell'ex Ad di Fca, Sergionotizia della sua, il turno A del mattino ha bloccato immediatamente laper 10, a cui è seguito l'omaggio e il ricordo diper 15, dalle 14.30 alle 14.45, per il turno B pomeridiano. In nottata, dmezzanotte e mezza all' 0.45, sarà nuovamente riproposto l'omaggio di cordoglio al manager che fece visitail 9 luglio 2013, allorquando annunciò investimenti per la fabbrica record del furgone Ducato per 700 milioni di euro. leggi tutto