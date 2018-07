Sciopero Ryanair | cancellati 18 voli | lunghe file al Marconi

Ryanair - sono 132 i voli cancellati per lo Sciopero : disagi negli aeroporti - ecco la situazione : sono 132 i voli della compagnia aerea Ryanair cancellati in Italia a causa dello sciopero del personale navigante proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti nell'ambito dello stop europeo deciso dai ...

Sciopero Ryanair - 132 voli cancellati in Italia. A Dublino 300 posti a rischio : Prime cancellazioni in mattinata per i voli in partenza e arrivo della compagnia aerea low cost Ryanair. In Italia sono 132 i voli che sono stati cancellati a causa dello Sciopero del personale navigante proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti nell’ambito dello stop europeo deciso dai dipendenti del gruppo. A Orio al Serio sono nove i voli in partenza cancellati e diretti a Londra, Parigi, Catania, Marrakech, Oradea, Vigo, Gotheborg, Brindisi e ...

Sciopero Ryanair - il 25 e 26 luglio il più grande stop nella storia della compagnia : Lo Sciopero dei lavoratori Ryanair indetto in diversi Paesi europei tra cui l'Italia. Secondo Filt Cgil e Uil trasporti, l'azienda non vuole un contratto collettivo non riconosce i diritti salariali, previdenziali e assistenziali ai lavoratori e continua a utilizzare personale navigante reclutato da agenzie estere di somministrazione, determinando un dumping salariale interno e una giungla di regole.Continua a leggere

