Scientology mi ha obbligata ad abortire a 17 anni Per scappare ho tentato il

(Di mercoledì 25 luglio 2018) "Sono rimasta incinta a 17e la Chiesa dimi haad": è questa l'accusa che Laura DeCrescenzo, 39, ha mosso all'organizzazione religiosa. Trentanove, adepta dal 1991 al 2004, la donna, originaria di Los Angeles, ha avviato la prima causa nel 2009. Quasi diecidopo un giudice si è pronunciato in suo favore: se il caso si risolverà positivamente per lei,le dovrà un risarcimento cospicuo, anche se non sono ancora noti i termini dell'ipotetico accordo.DeCrescenzo ha rivelato alcuni dettagli di quel periodo: dopo aver scoperto la gravidanza ed essere stata costretta ad, voleva lasciare la chiesa ma non riusciva in alcun modo ad allontanarsi. Il suo unico modo era tentare il suicidio. Nei documenti depositati di fronte al giudice, l'ex adepta ha anche rivelato di essere stata forzata a lavorare ...