Scherma | Mondiali 2018 | la sciabola maschile è una garanzia anche per il futuro Suono

Mondiali Scherma - argento per l'Italia nella sciabola a squadre : ROMA - Quinta medaglia per l' Italia ai Mondiali di Scherma in corso Wuxi, in Cina. L'hanno conquistata i ragazzi della sciabola a squadre, Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele, Aldo Montano, ...

Scherma - Mondiali 2018 : Corea del Sud superiore - Italia d’argento con la sciabola. Non basta un super Curatoli! : L’Italia vede fermarsi la sua striscia di ori ai Mondiali 2018 di Scherma, ma dalla sciabola maschile arriva comunque un argento molto prezioso nella gara a squadre. Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele ed Aldo Montano si è arreso alla fortissima Corea del Sud, che si è imposta con il punteggio di 45-39. Non è bastato all’Italia uno straordinario Luca Curatoli, che è stato protagonista di ...

Mondiali di Scherma – Sciabola maschile - non basta Curatoli : Italia sconfitta dalla Corea del Sud in finale - è argento per gli azzurri : Un argento per l’Italia ai Mondiali di scherma, nella finale di Sciabola maschile la Corea del Sud vince e si aggiudica l’oro E’ d’argento la quinta medaglia dell’Italia ai Mondiali di scherma di Wuxi. La conquistano gli azzurri Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano nella Sciabola a squadre maschile. Il quartetto Italiano si arrende solo in finale alla Corea del Sud per 45-39. Il medagliere ...

Scherma - Mondiali 2018 : storico oro degli Stati Uniti nella spada femminile a squadre. Nono posto per l’Italia : Gli Stati Uniti conquistano una storica medaglia d’oro nella spada femminile a squadre ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Si tratta infatti del primo titolo iridato della storia per le nordamericane in questa specialità. Le autrici di questa impresa sono state Katharine Holmes, Courtney Hurley, Kelley Hurley e Amanda Sirico. Gli Stati Uniti hanno sconfitto in finale la Corea del Sud (Choi Injeong, Kang Young Mi, Lee Hyein e Shin A Lam) con ...

Scherma – Mondiali 2018 : splendida cavalcata della Nazionale maschile di sciabola - staccato il pass per la finale : Gli azzurri della sciabola hanno staccato il pass per la finale che vale la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi L’Italia prenota la quinta medaglia ai Mondiali di Scherma in corso a Wuxi. La Nazionale di sciabola maschile accede infatti alla finale per l’oro, dove affronterà la Corea del Sud campione del mondo in carica. Il quartetto azzurro formato da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico ...

Scherma - Mondiali 2018 : Italia - che rivincita sull’Ungheria! Azzurri in finale per l’oro nella sciabola a squadre! : L’Italia va a caccia del quarto oro consecutivo ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. La squadra di sciabola maschile (Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele ed Aldo Montano) scenderà tra poco in pedana per conquistare il titolo iridato contro la fortissima Corea del Sud. Finalmente gli Azzurri si sono presi la loro rivincita sull’Ungheria, sconfiggendo Szilagyi e compagni in semifinale con il punteggio di 45-42. ...

Scherma - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di giovedì 26 luglio. Tutti gli italiani in gara : Settima giornata dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Si assegnano le medaglie nelle prove a squadre (spada maschile e fioretto femminile). Inizieranno anche i primi assalti (fino ai quarti) delle prove a squadre di fioretto maschile e sciabola femminile AZZURRI IN PEDANA Fioretto femminile: Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Chiara Cini Spada maschile: Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico ...

Scherma - Mondiali 2018 : che Italia! Sciabolatori in semifinale! Avanzano anche le fiorettiste e gli spadisti! : Prima giornata di finali a squadre ai Mondiali di Scherma in corso a Wuxi, in Cina: ottime notizie per l’Italia, che vede approdare in semifinale la formazione della sciabola maschile, mentre Avanzano fino ai quarti le selezioni azzurre del fioretto femminile e della spada maschile, con questi ultimi due tabelloni che verranno completati domani. Nella sciabola maschile Luca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè (non è sceso in pedana Aldo ...

Scherma - Mondiali 2018. Alessio Foconi : “Ho vinto? Non ho realizzato. Tutti dovrebbero avere una carriera come la mia” : Alessio Foconi ha fatto saltare il banco a Wuxi laureandosi Campione del Mondo di fioretto. Una vera e propria impresa dell’azzurro che ha incantato per tutta la giornata e ha così conquistato il suo primo titolo iridato riportando l’Italia sul gradino più alto del podio in questa specialità dopo sette anni di digiuno. Lo schermitore umbro è ancora incredulo per quanto ha compiuto come traspare dalle dichiarazioni post gara: “È ...

Scherma - Mondiali 2018 : Alessio Foconi - una Scherma variegata e completa. Un oro frutto del lavoro : E’ un’Italia in punta di fioretto quella che sta brillando ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Finora la spedizione azzurra ha raccolto tre ori, uno per giorno. Si è cominciato con quello di Mara Navarria nella spada femminile e poi sono arrivati quelli di Alice Volpi ed Alessio Foconi nell’arma che ha dato da sempre le maggiori soddisfazioni alla nostra nazionale. Anche oggi dunque è risuonato l’Inno ...