Saviano agli intellettuali | ' rompiamo il silenzio e prendiamo posizione contro il governo'

Botta e risposta Saviano-Travaglio : "Dovremmo forse accettare le parole e le azioni di Salvini perché quelli che c'erano prima erano peggio? E davvero tu credi che il 4 marzo abbia rappresentato questo cambio epocale?" Così Roberto ...

Roberto Saviano risponde alla querela di Salvini : 'Aiutatemi in questa battaglia' : Continua lo scontro social tra Roberto Saviano e il ministro dell'interno Matteo Salvini [VIDEO]. Al centro della discussione c'è sempre la Politica migratoria del governo italiano e le decisioni del leader della Lega che allo scrittore proprio non vanno giù. Quest'oggi Salvini ha deciso di presentare in via ufficiale la querela, più volte annunciata sui social, contro lo scrittore del bestseller Gomorra. Per farlo, Salvini ha utilizzato la ...

“Durissimo”. Salvini - quel particolare (pesantissimo) sulla denuncia a Saviano. Il dettaglio che ha lasciato tutti senza parole : una querela che farà molto discutere : Non è stato Matteo Salvini a denunciare Roberto Saviano, ma il ministro degli Interni. Cambiamento sostanziale, seppur solo di forma, che sta a dimostrare tutto il peso politico che il leader della Lega vuole usare per effettuare un’operazione di questo genere. Il tutto su carta intestata del Viminale e presentata “in quanto ministro dell’Interno”. La denuncia, pubblicata integralmente dall’HuffPost, è stata depositata ...

Saviano contro Salvini : "Ministro della Malavita delira"/ Battaglia demagogica dello scrittore e imprecisioni : Roberto Saviano contro Matteo Salvini (ancora): "delirio d'onnipotenza" sul caso migranti-Diciotti, "bypassa la giustizia e Bonafede cosa fa?". Ministro, "nuovi insulti e nuova querela"

La maglietta di Salvini contro Boldrini e Saviano : “Divieto svolta a sinistra - italiani hanno scelto” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde all'iniziativa delle magliette rosse contro la chiusura dei porti indossando una contro-maglietta con su impresso il segnale del "divieto di svolta a sinistra". Salvini se la prende in particolare con Laura Boldrini e Roberto Saviano e scrive: "Gli italiani hanno scelto e io sto con loro, fatevene una ragione".Continua a leggere

Da Saviano a Mannoia tutti con le magliette rosse per i migranti : Roma, 7 lug., askanews, - Un paese colorato di magliette rosse, da quota 2000 del rifugio Gran Paradiso all'isola di Lampedusa passando per i campi di formazione sui beni confiscati di Libera alla ...

Maglietta rossa - l’iniziativa di Libera sui migranti. Saviano : “Mettiamoci nei loro panni”. Salvini : “Non l’ho trovata” : Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini che hanno risposto all’appello “Una Maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità” da indossare oggi, sabato 7 luglio, promosso da Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, Anpi e dal giornalista Francesco Viviano. C’è anche un appuntamento, dalle ore 11 in Piazza Immacolata San Lorenzo a Roma, con la presenza ...

LA STAFFETTA DI Saviano/ Il razzismo sottile e violento di chi fa la morale agli altri : Le quattro ragazze che hanno vinto la STAFFETTA 4x400 ai Giochi del Mediterraneo sono diventate un caso. Ma chi si dice antirazzista è razzista anche lui.

Scrive “tagliamo la gola a Boldrini e Saviano” su Twitter - l’ex presidente della Camera lo querela : Un odontotecnico torinese ha minacciato Laura Boldrini e Roberto Saviano e ha rimediato una denuncia: "Da leone da tastiera a coniglio in fuga. Il signore che minaccia di tagliare la gola a me e a Saviano fa l'odontotecnico, vota e sostiene Matteo Salvini, condivide con lui idee, valori e modalità di espressione, aggressive e violente. Ma c'è un'altra cosa ancora che li accomuna: quando si trovano di fronte alle loro responsabilità tendono a ...

