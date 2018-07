Sambruni | dopo le Maldive spuntano i Caraibi a un’ora da Milano

wired

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Da anconetana per me le estati hanno sempre significato solo una cosa: mare. Mare da mattina a sera, da giugno ai primi di settembre. Capite quindi il trauma quando mi sono trasferita a. Qui il mare non c’è, non ci vede, non si sente. La spiaggia più vicina è a due ore e mezza d’autostrada che possono facilmente trasformarsi in cinque ore di coda. E una volta arrivati ci si trova impantanati in un carnaio, tutti a esigere il loro raggio di sole. Una roba da far perdere la pazienza pure a Ghandi. Alla fine avevo rinunciato alle estati come le conoscevo, chi sta da queste parti al mare deve dire addio. Poi è arrivato Federico. Per chi non lo conoscesse, Federico è un ragazzo lantatese (provincia di Monza e Brianza) di 22 anni, da sempre appassionato di viaggi e scoperte. Uno di quelli che in sella a un motorino possono andare dovunque, e infatti con il suo Booster Spirit ...