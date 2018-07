Salvini - se più sicurezza a fianco Raggi : ANSA, - ROMA, 25 LUG - "Sono pronto ad ascoltare il sindaco Raggi. Se ci sono proposte per portare più sicurezza a Roma, soprattutto nelle periferie, sarò pienamente al suo fianco ". Lo ha detto il ...

Fratoianni (SI) a bordo di Open Arms : “Salvini trascina sempre più l’Italia nella vergogna” : La nave di Open Arms è partita ieri per una nuova missione. Questa volta è salito a bordo il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: "Non posso prevedere per quanti giorni rimarrò imbarcato, dipende da quello che accadrà. Faremo una vera e propria staffetta, ci alterneremo per dare una mano all'equipaggio: è il nostro modo per tenere aperti gli occhi su quello che sta succedendo nel mar Mediterraneo".Continua a leggere

Migranti - Oim : meno sbarchi ma più morti. Salvini vs Open Arms : Diminuiscono le navi da salvataggio nelle acque internazionali a ridosso della costa libica. Verso cui ora viaggia la nave della ong spagnola Open Arms, con relative reazioni con il ministro dell'...

Matteo Salvini sulla Rai : "la voglio più equilibrata - incontrerò le persone : Nei prossimi giorni si procederanno alle nomine del Presidente (Giovanna Bianchi Clerici in prima fila, anche se ci sono titubanze in atto) e Amministratore Delegato (Fabrizio Salini in pole position), ma non solo, si discuterà di Rai anche per le direzioni di rete e di telegiornali. Stasera e nei prossimi giorni dal Governo dovrebbero arrivare indicazioni più precise, ma oggi, sul Corriere della Sera appare una intervista al Vice Presidente del ...

Savona : Salvini - una delle persone più corrette e oneste del Paese : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, e' "una delle persone piu' corrette e oneste di questo Paese". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine del federale della Lega, rispondendo a una domanda sull'inchiesta in cui e' coinvolto Savona. "Vi sembra uno che ha la faccia da usuraio? Va bene tutto, oltre ad avere tanti difetti è uno di quelli che stimo di più ...

Savona indagato - Salvini : “Persona pulita e onesta - uno di quelli che stimo di più. Spero giustizia sia veloce” : “Ma secondo voi Savona ha la faccia dell’usuraio? Potrà avere tanti difetti. È uno di quelli che stimo di più. Spero che la giustizia faccia velocemente il suo corso perché Paolo Savona è una delle persone più pulite e oneste di questo paese”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al termine del consiglio federale della Lega tenutosi questo pomeriggio in via Bellerio a Milano, ha commentato la notizia ...

Legittima difesa - Civati : “Salvini marcia sulla paura - armare le persone le rende più insicure” : Il fondatore di Possibile Pippo Civati ha criticato le proposte di riforma della legge sulla Legittima difesa: "Tutto questo fa parte del 'pacchetto paura'. Noi sappiamo, i dati ce lo dicono, che questo non è un Paese violento come altri, in cui le statistiche su furti e rapine sono in calo da anni".Continua a leggere

Matteo Salvini - Renato Farina : perché gli conviene mostrare più umanità : E allora perché si mette sul loro stesso piano? perché rispedisce quel corpicino inerme addosso a chi invece predica una politica contraria alla sua? Io penso ci si debba fermare un attimo, dar più ...

Regeni - Salvini : “Mi fido di Al Sisi - ha garantito verità a breve. Aspettiamo da più di due anni? Non rispondo del passato” : Ieri l’annuncio in una conferenza stampa al rientro dall’Egitto oggi il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, intercettato fuori da Montecitorio risponde ad alcune domande sulla vicenda di Giulio Regeni e sulla mancanza dei responsabili della morte del giovane ricercatore italiano a due anni e mezzo dalla sua morte, contornata di misteri e depistaggi. “Ho avuto garanzie di tempi certi e risposte certe sulle colpe e sui ...

Open Arms : l'Italia non protegge noi e i profughi come Josefa | Salvini : non un migrante in più : Scontro tra la Ong e il ministro che in tweet si chiede "cosa nascondono per non attraccare in Italia"

Salvini : non 1 migrante in più in Italia : 21.56 "Farò qualsiasi cosa e qualsiasi accordo che garantisca all'Italia di avere meno presenze rispetto a quelle odierne ed escludo che ci possa essere una presenza di un immigrato in più rispetto a quello che c'è oggi". Così il ministro dell'Interno, Salvini, rispondendo a una domanda su come si comporterà l'Italia sui cosiddetti "movimenti secondari" dei migranti. Con Austria e Germania, ha aggiunto Salvini si "valuterà la reciproca utilità ...

Migranti : Salvini - non ci sarà un immigrato in più in Italia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “L’importante che è che in Italia ci siano meno presenze di quelle odierne. Io farò qualsiasi cosa, sottoscriverò ogni accordo che garantisca all’Italia di avere meno presenze rispetto a quelle odierne. Escludo che ci possa essere una presenza di un immigrato in più rispetto a quella di oggi”. Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera. L'articolo Migranti: Salvini, non ci sarà un immigrato ...