Salvini riceverà Virginia Raggi | Non vedo l' ora di sigillare i campi rom e

(Di mercoledì 25 luglio 2018)oggi andrà al Viminale alle 12.30 per incontrare Matteo. Il ministro dell'interno ha parlato di questo confronto in un'intervista al quotidiano Il Tempo: "Oggi incontrò lae la convincerò a chiudere iRom a Roma". E, sulla questione, ha sottolineato che vorrà "essere d'aiuto con i fatti non con le parole".ha poi aggiunto: "conosco bene i dossier della Capitale moltili ho visti personalmente e nonl'ora di sigillarli e restituire quegli spazi ai cittadini". Poi, sulle modalità con cui lasi sta approcciando al problema,dice: "Dove ci sono i sindaci della Lega abbiamo sempre risolto il problema con le buone maniere e senza violenze".Non solo dirom si parlerà in questo incontro. Tante le tematiche da affrontare nel dossier Capitale: "Penso innanzitutto al tema dei beni ...