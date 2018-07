Salvini | non sono Satana | ‘Famiglia Cristiana” pessima

Rom : Salvini - Europa non fermerà legalità : ANSA, - ROMA, 25 LUG - "A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. E' una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una ...

Sgombero campo rom a Roma - incontro Salvini Raggi/ Ultime notizie - la sindaca : “Non posso metterli in strada” : Roma, caso Camping River: Corte europea dei diritti dell'uomo sospende Sgombero che era previsto per oggi. Ultime notizie: “Trovare alloggi alternativi”. Salvini, "ci mancava il buonismo.."(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:14:00 GMT)

Rom : Salvini - Europa non fermerà legalità : ANSA, - ROMA, 25 LUG - "A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. E' una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una ...

Moavero smentisce Salvini sulla Crimea : "L'Italia non riconosce l'annessione" : "L'Italia non ha riconosciuto le autorità regionali designate nel marzo 2014", aderendo alle sanzioni contro la Russia, in accordo con quanto stabilito dall'Ue. Con queste parole il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha provato a chiarire la posizione del governo italiano sull'annessione della Crimea alla Russia. Lo ha fatto rispondendo, nel corso del question time alla Camera, a una domanda di Laura Boldrini. Solo pochi giorni ...

Crimea - Moavero corregge Salvini : “Italia non riconosce l’annessione da parte della Russia” : Enzo Moavero Milanesi prende con chiarezza le distanze da Matteo Salvini sull’annessione della Crimea da parte della Russia. “Il governo ritiene che vadano sempre rispettate le regole del diritto internazionale in particolare l’integrità territoriale” e “l’Italia non ha riconosciuto le autorità regionali designate nel marzo 2014″, ha detto il ministro degli Esteri rispondendo durante il question time ...

Pelonzi : idea Raggi campi rom è fallito - anche Salvini non aiuta : Roma – “Il piano per il superamento dei campi nomadi della sindaca Raggi e’ stato un fallimento. La minaccia di interventi repressivi del ministro dell’interno Salvini rischiano di aggravare ulteriormente la situazione. Prima della repressione servono serie politiche e realistici progetti per la chiusura dei campi. Politiche e progetti ancora non esplicitati dalla giunta Raggi. Peraltro l’attenzione del ministro ...

Campi rom e sicurezza - Salvini incontra il sindaco Raggi : 'Corte suprema non fermerà la legalità : 'A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. È una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una manciata di minuti per ...

Campi rom e sicurezza - Salvini incontra il sindaco Raggi : 'Corte suprema non fermerà la legalità : 'A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. È una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una manciata di minuti per ...

L'Italia rifiuta i 6mila euro offerti dall'Ue per ogni migrante accolto. Salvini : "Non vogliamo l'elemosina" : "L'Italia rifiuta l'offerta da 6000 euro per migrante": è il titolo di un articolo a pagina 2 del Financial Times, in cui si sottolinea come il ministro Salvini abbia respinto al mittente la nuova proposta della Commissione Ue sui migranti."Roma ha rigettato come 'elemosina' non voluta il piano di Bruxelles per spendere centinaia di milioni di euro in centri di per migranti europei per alleviare il peso delL'Italia", scrive il Ft. Che ...

Migranti : dall'Ue 6mila euro a migrante per l'accoglienza. Salvini non ci sta : Arriva dalla Commissione europea la proposta ai governi per convincerli ad accogliere profughi. 6mila euro per ogni migrante salvato nel Mediterraneo, fino ad un massimo di 500 persone. Ma il Ministro ...

'L'Italia non ha bisogno di elemosina'. Salvini contro il piano dell'Ue di dare 6mila euro per ogni migrante accolto : Il piano prevede anche centri controllati all'interno dei paesi dell'Unione per distinguere i richiedenti asilo dagli irregolari -

Salvini riceverà Virginia Raggi : "Non vedo l'ora di sigillare i campi rom e restituire quegli spazi ai cittadini" : Virginia Raggi oggi andrà al Viminale alle 12.30 per incontrare Matteo Salvini. Il ministro dell'interno ha parlato di questo confronto in un'intervista al quotidiano Il Tempo: "Oggi incontrò la Raggi e la convincerò a chiudere i campi Rom a Roma". E, sulla questione, ha sottolineato che vorrà "essere d'aiuto con i fatti non con le parole". Salvini ha poi aggiunto: "conosco bene i dossier della Capitale molti campi li ...

'Non ci interessa' : Salvini ha respinto la proposta di indennizzo europeo per i migranti : 'Apprezziamo il lavoro dell'Italia e il vostro sostegno al fine di una partnership strategica, politica e di sicurezza tra Italia e Libia' ha detto al-Sarraj, nel corso di un colloquio durato circa ...

"Non ci interessa" : Salvini ha respinto la proposta di indennizzo europeo per i migranti : I soldi dell’Europa non li vogliamo: La Lega accoglie con atteggiamento men che tiepido l’idea di Bruxelles di indennizzare i paesi dell’Unione che si troveranno a dover accogliere i migranti. Nonostante Giuseppe Conte usi toni più conciliatori. “Non è mai stata fatta una questione di soldi”, ha commentato il premier che, nonostante abbia ammesso di non aver ancora “studiato” la proposta ...