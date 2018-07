Salvini | Darò ai poliziotti i soldi tagliati ai profughi

blogo

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Il Ministro dell'Interno e vicepremier Matteooggi incontrerà la sindaca di Roma Virginia Raggi e prima di questo incontro ha rilasciato una lunga intervista a Il Tempo al quale ha promesso che userà iai rom e ai centri per migranti per pagare gli straordinari ai.Sul caso specifico di Roma e dell'incontro con la prima cittadina della Capitale,ha detto:"Ho intenzione di ricevere la sindaca per ascoltare con grande attenzione e grande interesse. La cosa che mi sta più a cuore in questo momento è capire. Capire come posso essere d'aiuto, con i fatti e non con le parole"Poi il ministroha aggiunto:"Sono in contatto con decine di comitati di quartiere ed associazioni di residenti, negli anni sono stato invitato più volte a visitare campi ed insediamenti, conosco bene i dossier sulle periferie"ha manifestato l'intenzione di ...