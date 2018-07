: 'Avevate sete e vi ho da bere'. Per fortuna esiste anche questa Italia, che non ostenta il Vangelo come fa Salvini,… - vittoriozucconi : 'Avevate sete e vi ho da bere'. Per fortuna esiste anche questa Italia, che non ostenta il Vangelo come fa Salvini,… - matteosalvinimi : Più controlli e meno spese. Sull’immigrazione finalmente si cambia, come promesso. Dalle parole ai fatti. - pdnetwork : Oggi #Democratica: i primi licenziamenti del Decreto Di Maio; @graziano_delrio: marcia indietro del governo su Anas… -

Una mano che si leva verso il volto del ministrosotto il titolo "Vade retro". E' la copertina del prossimo numero di Famiglia Cristiana, domani in edicola. "Niente di personale o ideologico si tratta del Vangelo", commentano dal settimanale.replica: "L'accostamento ami sembra di pessimo gusto. Io non pretendo di dare lezioni a nessuno.Sono l'ultimo dei cristiani ma non penso di meritare tanto. Ho il sostegno di tanti uomini e donne di Chiesa".Il catechismo dice di accogliere in misura possibile.(Di mercoledì 25 luglio 2018)