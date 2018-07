Salute mentale | come puoi essere un amico migliore per chi sta lottando contro

7 benefici del sesso per la Salute mentale e fisica : Un mix di effetti, mentali e psicologici, coinvolge la dimensione del sesso. Sia durante l’atto in se che nelle situazioni seguenti. salute e benessere si avvantaggiano di un sesso rispettoso e coinvolgente: ricercatori e terapisti in effetti non si risparmiano, infatti, quando si tratta di decantare le lodi del sesso fatto con regolarità. Lo fanno perché, appunto, c’è una ragione. Anzi, più di una: fa bene alla testa e al corpo. LEGGI ...

Salute - Pacenza : 'Fondamentale la prevenzione ed uno stile di vita corretto' - Tg RTC - : 'Recenti dati hanno evidenziato che la popolazione italiana è una delle piu' longevi al mondo. Ma esiste una netto squilibrio tra il nord ed il sud del paese. Nel settentrione d'Italia si vive piu' a lungo e soprattutto meglio rispetto alle regioni piu' meridionali del nostro Paese. Senz'...

Ricerca : crescere con due mamme non influisce su Salute mentale : Pubblicata sul “New England Journal of Medicine” una Ricerca durata 25 anni: l’Istituto Williams, dell’Università della California, ha rilevato che i giovani adulti che sono cresciuti in famiglie con due mamme hanno lo stesso benessere mentale di quelli nati in famiglie eterosessuali. Gli esperti hanno studiato 84 coppie formate da due donne che avevano avuto un bambino con la fecondazione assistita a partire dal 1986: la ...

Una corretta idratazione è fondamentale per migliorare l’aspetto e la Salute della pelle - ecco perché : Mare, sole e vacanze, l’estate è arrivata e come ogni anno la nostra pelle è messa a dura prova tra sudate, sport all’aria aperta ed esposizione ai raggi solari. Ma nonostante lo stress a cui è sottoposta, nella stagione estiva è sempre “in primo piano” complice l’abbigliamento più leggero. Cosa fare allora per proteggerla e mantenerla sempre sana e al massimo della sua bellezza? Iniziamo col dire che la pelle è l’organo al tempo stesso più ...

Salute - lo studio : vivere in campagna rallenta il declino mentale : Addio città, per il bene del nostro cervello. vivere in campagna preserva le capacità cognitive delle persone, una volta che invecchiano. A rivelarlo un’analisi decennale condotta su oltre 6.500 persone residenti nel Regno Unito, secondo cui il declino mentale risulta più lento tra coloro che vivono nei villaggi e nei quartieri rurali. Gli scienziati dell’istituto di Barcellona per la Salute globale ritengono che l’assenza di ...

«Quel giorno ho capito che la depressione si sarebbe portata via mio marito» - le nostre storie dedicate alla Salute mentale : Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it La depressione è anche un problema di famiglia. Nonostante la sofferenza sia sempre personale e la malattia faccia sentire soli, isolati e distanti dal resto del mondo, quando un familiare si ammala, il suo ...

«Ho vissuto per anni recluso in camera» - le nostre storie dedicate alla Salute mentale : @gettyimages Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it Mi chiamo Alessandro e a novembre compirò 21 anni. Sono iscritto al primo anno di Scienze Politiche. Per ora non ho dato esami, ma mi piace molto seguire le lezioni e leggere. Se penso a come vivo ora, ...

«Così ho imparato a controllare gli attacchi di panico : ora non mi fanno più paura» - le nostre storie dedicate alla Salute mentale : Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it «È successo in estate, più vent’anni fa, ai tempi dell’università. Ero su un autobus, diretta al mare: volevo passare la giornata in spiaggia assieme a un’amica. Ho cominciato a sentirmi male, mi sentivo soffocare, ...

«Chi si occuperà di mio figlio schizofrenico dopo di me?» - le nostre storie dedicate alla Salute mentale : Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it Rosanna ha visto sui figlio crescere e trasformarsi dopo poco essere diventato adulto. Quando la malattia mentale si è manifestata in tutta la sua prepotenza. Da quel giorno è cambiato tutto. È grazie ...

«Prigioniera per anni della mia depressione» - le nostre storie dedicate alla Salute mentale : @gettyimages Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it «Da quanto tempo sei in analisi per la tua depressione?» «Diciotto anni» «Diciotto anni? Ma è tantissimo!» «Non hai capito: da quando avevo 18 anni. Ora ne ho sessantanove» La depressione è una malattia ...

Psichiatria : il 2019 l’anno della Salute mentale - disegno di legge al Senato : Il 2019 “Anno della salute mentale“: lo propone un disegno di legge depositato al Senato dal Pd (prima firmataria Vanna Iori), sottoscritto da altri Senatori dem e da alcuni M5S (Fabrizio Trentacoste) e Fdi (Isabella Rauti). L’iniziativa trae spunto dalla ricorrenza connessa alla legge Basaglia, che nel 1978 portò al superamento dei manicomi. Il ddl punta ad un’iniziativa di carattere culturale e sociale come ...

Stati generali Salute mentale " Al Trasimeno un "arcipelago" di servizi : A 40 anni dalla Basaglia a Città della Pieve incontro tra esperti e operatori. Salierno , Csm Trasimeno, : "Fondamentale lavorare in rete" , UMWEB, - Città della Pieve, Dalla tessitura, alla vela, ...

Salute mentale - la Regione Lazio : “Gestione degli interventi d’intesa con il 118” : La Regione Lazio ha siglato attraverso una determina dirigenziale il Protocollo d’Intesa relativo alle procedure per il trasporto e gli interventi di soccorso primario sanitario in condizioni di emergenza/urgenza di persone con patologia psichiatrica. L’Intesa aggiorna e sostituisce le precedenti disposizioni e ridefinisce competenze, tempistiche e modalità di intervento tra l’ARES 118 e i Dipartimenti di Salute mentale (DSM) ...

Video dell’omaggio ad Avicii ai Billboard Awards 2018 con Halsey e Chainsmokers - un invito a curare “la Salute mentale” : A un mese esatto dalla tragedia che ha scosso il mondo della musica con la sua morte a soli 28 anni, non poteva mancare un omaggio ad Avicii ai Billboard Awards 2018. Ci hanno pensato Halsey e i Chainsmokers ad interrompere per un attimo l'atmosfera glamour e goliardica della cerimonia di premiazione in scena domenica 20 maggio per onorare il defunto dj svedese, morto ad aprile in circostanze ancora misteriose per un apparente suicidio ...