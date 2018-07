Salute | 8 mila bimbi feriti in incidenti auto nel 2017 | campagna Governo

Salute - Milano : il Centro Ambrosiano Oftalmico premiato per la Campagna di Prevenzione della Maculopatia : Continua il successo della prima Campagna Nazionale di Prevenzione della Maculopatia che, dal 29 gennaio al 23 febbraio scorsi, ha coinvolto in screening gratuiti 424 persone in tutta Italia. Un risultato che ha portato il Centro Ambrosiano Oftalmico (CAMO) di Milano, principale promotore dell’iniziativa, e il suo Direttore Scientifico, il dottor Lucio Buratto, ad aggiudicarsi la seconda edizione del Premio “Le Eccellenze dell’Informazione ...

Salute : allarme infezioni ospedaliere - 7mila morti l’anno : Le infezioni ospedaliere provocano più vittime degli incidenti stradali: tra le cause la decontaminazione non corretta e l’utilizzo eccessivo di antibiotici. Secondo gli esperti del settore nel corso del forum nazionale promosso dal Centro Studi Mediterranea Europa a Napoli, sono 7000 ogni anno i decessi per infezioni ospedaliere contro i 3500 avvenuti sulle strade. “Il fenomeno è estremamente preoccupante. Occorre capire quali sono ...

Salute : allarme infezioni ospedaliere - 7mila morti all’anno : Le infezioni ospedaliere provocano più vittime degli incidenti stradali: tra le cause la decontaminazione non corretta e l’utilizzo eccessivo di antibiotici. Secondo gli esperti del settore nel corso del forum nazionale promosso dal Centro Studi Mediterranea Europa a Napoli, sono 7000 ogni anno i decessi per infezioni ospedaliere contro i 3500 avvenuti sulle strade. “Il fenomeno è estremamente preoccupante. Occorre capire quali sono ...

Salute - spina bifida curata in utero : primo intervento d’Europa al Policlinico di Milano [GALLERY] : 1/7 ...

La prima ricerca in Italia sul futuro del mondo della Salute visto dai medici millennials : il 22 giugno la presentazione a Milano : Sarà presentata venerdì 22 giugno nell’Auditorium Sanofi Italia, in viale Bodio 37/B a Milano, la prima ricerca Italiana sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials. Il progetto di ricerca, ideato e sviluppato da Havas con il partner Ipsos e realizzato con il supporto di Sanofi, indaga il cambiamento e l’evoluzione dei medici millennials nell’era dell’integrated care: i trend della professione, l’utilizzo della ...

Salute - ADASC : “Allarme malformazioni congenite a Milazzo e nella Valle del Mela” : “È stato pubblicato lo studio dell’Assessorato Regionale della Salute “Stato di Salute nelle della popolazione residente nelle aree a rischio ambientale e nei siti di interesse nazionale per le bonifiche della Sicilia (Rapporto 2017)”. I dati sono veramente allarmanti,” riporta una nota dell’associazione ADASC, Coordinamento Ambientale Milazzo – Valle del Mela. “Le malformazioni congenite ...

FIPRONIL - UOVA CONTAMINATE DA INSETTICIDA/ Germania ne ritira 73mila : autorità - "nessun rischio per la Salute" : FIPRONIL, UOVA CONTAMINATE da INSETTICIDA: la Germania ne ha già richiamato 73mila. Le autorità si sono affrettate a chiarire che non c'è rischio per la salute, ma non è il primo scandalo.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:05:00 GMT)

Salute - come cambia il volto dei consumatori di droga : focus a Milano : Il mondo delle droghe sta cambiando, è cambiato sia nell’apparire (i pazienti) che nell’essere (le sostanze e i farmaci): il confine con i farmaci è sempre più flebile. Basti pensare, ad esempio, alla diffusione della cannabis illecita che, unita alla cannabis light (attualmente lecita), non ha precedenti, ma anche al modo in cui diverse droghe vengono presentate dai media come possibili coadiuvanti, magari assunte in forma di microdosing, sia ...

Salute : in Italia 200mila celiaci - ma ben 6 milioni evitano il glutine : In Italia 600mila persone che soffrono di celiachia (infiammazione cronica dell’intestino determinata dall’ingestione di glutine), ma coloro che consumano alimenti senza glutine sono ben 6 milioni. Il motivo? La convinzione che questi cibi facciano bene alla Salute. Di celiachia e glutine si è discusso in occasione del congresso della Società Italiana di nutrizione clinica e metabolismo (Sinuc), in corso a Torino. “Questa ...

Salute e agricoltura - G4A Milan 2018 : un progetto per le startup italiane più interessanti e innovative : Al via la seconda edizione di G4A Milan 2018, iniziativa promossa da Bayer per individuare le startup italiane più interessanti e innovative nei settori in cui opera Bayer: Salute e agricoltura. Il programma vedrà la collaborazione di partner come IBM Italia che metterà a disposizione programmi dedicati e strumenti tecnologici per il percorso di accelerazione, oltre a startupBootCamp Foodtech, acceleratore food e agritech. Realtà imprenditoriali ...

Salute : 250 morti e 12 mila feriti l’anno per colpi di sonno al volante : Al volante stanchi e assonnati tanto da non concentrarsi o essere vittime di un colpo di sonno, con il rischio di provocare un incidente stradale. È quello che accade a chi soffre della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Osas): 12 milioni di italiani fra i 40 e gli 85 anni. I colpi di sonno per Osas provocano il 7% dei 175 mila incidenti stradali registrati ogni anno in Italia, pari a 12 mila sinistri, con 250 morti e oltre 12 mila ...