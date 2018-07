Salt and Sanctuary arriva su Nintendo Switch | ecco la data d' uscita

Nuoto - Europei 2018 : Margherita Panziera al bivio della carriera. La grande occasione per il Salto di qualità : La corsa alla successione di Federica Pellegrini come leader della squadra femminile italiana di Nuoto è iniziata e la volata a tre ad altissimi livelli è lanciata: lo scettro potrebbe passare a Simona Quadarella, in grande crescita nel mezzofondo dopo l’exploit dello scorso anno a Budapest con il bronzo mondiale, oppure restare in Veneto con Ilaria Cusinato che sembra lanciatissima nei misti e si migliora ogni volta che scende in vasca, ...

In città come nel far-west - i banditi asSaltano la diligenza : pullman Flixbus depredato in movimento : Una banda assalta un pullman Flixbus in movimento. La scena è stata ripresa a Grenoble, in Francia, e sta facendo il giro della rete. Si tratta di un fatto accaduto qualche giorno fa e ha scatenato i commentatori sui social network. Non si tratta di migranti, come sostenuto da qualcuno, ma di cittadini francesi che hanno pensato di svuotare la stiva del bus e rubare quanti più oggetti possibili dai bagagli dei viaggiatori. La compagnia si è ...

Secondo un dipendente di Bethesda Starfield sarà "il più grande Salto nella storia dei videogiochi" : Come ormai saprete, nel corso dell'E3 2018 Bethesda è stata tra i protagonisti, parlandoci dell'atteso Fallout 76 e annunciando due giochi di notevole peso, ovvero Starfield e The Elder Scrolls VI.Per quanto riguarda le future produzioni targate Bethesda sappiamo ancora molto poco, di Starfield, in particolare, sappiamo che sarà un RPG sci-fi e che sarà l'inizio di un franchise.Ora, come riporta Gamingbolt, il gioco torna sotto i riflettori ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Marcus Ehning trionfa nel Grand Prix di Aachen! Lorenzo De Luca vince la prova mista per cavalli giovani : Parla ancora tedesco il Cinque Stelle di Aachen, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali di Salto Ostacoli. Marcus Ehning ha trionfato nel Grand Prix che ha chiuso il weekend francese, realizzando tre splendidi percorsi netti in sella a Pret a Tout e chiudendo la terza manche in 38”34, oltre due secondi meglio rispetto alla portoghese Luciana Diniz, seconda con Fit For Fun in 40”96 davanti al brasiliano Pedro Veniss, che ha completato il ...

Grillo - i 70 anni e la blog-celebrazione. E lui si eSalta : “Sto andando su Marte” : Io ero uno di quelli che passavano di là, che ti ha sentito, che si è avvicinato e poi non se n’è più andato. Ora siamo milioni e siamo maledettamente orgogliosi del sogno che ci hai regalato». L’anonimo «sognatore delle stelle» dà il via al grande amarcord e presto viene seguito da centinaia di messaggi di auguri al «genio», al «rivoluzionario», i...

BRINDISI - ASSaltO A BANCOMAT : BANDITO UCCISO/ Ultime notizie - è la stessa banda che ha agito nel Salernitano? : BRINDISI, ASSALTO a BANCOMAT: BANDITO UCCISO. Ultime notizie, come in un film: prima la sparatoria, quindi l'uccisione e la fuga, interrotta dalle strisce chiodate(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:41:00 GMT)

Basket NBA : Sergio Scariolo sarà assistente di Nick Nurse ai Toronto Raptors - è il secondo allenatore italiano dopo Messina a fare il grande Salto : Non c’è più soltanto Ettore Messina tra gli allenatori italiani sbarcati nella NBA. Da poche ore, anche Sergio Scariolo è arrivato ufficialmente nella massima lega professionistica americana. La destinazione, per il coach bresciano, è quella dei Toronto Raptors col ruolo di vice di Nick Nurse. Stando alle notizie provenienti dall’altra parte dell’Oceano, Scariolo sarebbe stato fortemente voluto dal GM dei Raptors, Masai ...

Djokovic eSalta Nadal - parole al miele per lo spagnolo : “Rafa è il più grande lottatore di questo sport - è forte su ogni superficie” : Novak Djokovic ha esaltato le qualità di Rafa Nadal, definendo il tennista spagnolo il più grande lottatore della storia del tennis Novak Djokovic e Rafa Nadal sono stati protagonisti, nelle semifinali di Wimbledon, di una delle sfide più belle dello Slam britannico e dell’intero ultimo anno. Divisa in due giorni, iniziata la notta di venerdì e conclusa nel pomeriggio di sabato, dopo oltre 5 ore di match Djokovic è riucito a piegare ...

Temptation Island - la furia di Giada : quello che non può digerire. Salta tutto? : E' stata una puntata ricca di colpi di scena quella di Temptation Island andata in onda lunedì sera. Dal perdono di Valentina alle rivelazioni fatte da Michael e dai video al falò allo sbarco della '...

Tour de France – Stella cometa sui ciclisti? No - un freestyler sorvola il gruppo Saltando da una montagna [VIDEO] : Durante la decima tappa del Tour de France, il gruppo si è visto passare sopra la testa un freestyler che ha catturato l’attenzione delle telecamere Colpo di scena durante la decima tappa del Tour de France, il gruppo della maglia gialla si è visto infatti passare sopra la testa un freestyler in sella alla propria bicicletta. Un gesto curioso e davvero sorprendente, che ha catturato l’attenzione delle telecamere. Nessun ...

Cane randagio Salta su balcone e morde al volto bimba di 2 anni : Un Cane randagio ha morso al volto una bambina di 2 anni in via Impastato a Bagheria (Palermo): l’animale, segnalato più volte dai residenti, è riuscito ad entrare con un balzo nel balcone a piano terra dell’abitazione e ha ferito la piccola. La bimba è stata trasportata al pronto soccorso di Bagheria, e poi accompagnata all’ospedale dei Bambini. Non è in pericolo di vita, ma sono stati necessari 19 punti di sutura per ricucire ...

Vittoria Francia - asSalto vandali a Roma : 6.15 La festa dei mondiali si trasforma nell'ennesino atto vandalico ai danni dei monumenti della Capitale. Dopo la Vittoria della Francia sulla Croazia, una dozzina di tifosi-vandali, forse sotto l'effetto dell'alcol, hanno assaltato la fontana in piazza Campo dè fiori. Bagni, tuffi, acrobazie e spuzzi in tutta la piazza per interminabili minuti.Intervengono gli agenti in borghese che mettono fine allo scempio e identificano i responsabili. ...