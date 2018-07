Saipem | nel primo semestre perdita peggiora a 323 milioni

Saipem - nel primo semestre perdita netta per 323 milioni : Via al nuovo assetto organizzativo: per il drilling si valutano opzioni strategiche. L'ad Cao: «Dalle grandi crisi nascono grandi opportunità: vogliamo essere pronti a coglierle». ...

Saipem si reinventa nell'era post crisi : il futuro come solution provider : Teleborsa, - Non più solo petrolio e gas, ma anche rinnovabili, infrastrutture e servizi . Il futuro del general contractor Saipem è già ben delineato da suo management. Ne ha parlato l'Ad, Stefano ...

Saipem si reinventa nell'era post crisi : il futuro come solution provider : Non più solo petrolio e gas, ma anche rinnovabili, infrastrutture e servizi . Il futuro del general contractor Saipem è già ben delineato da suo management. Ne ha parlato l'Ad, Stefano Cao , in una ...

Saipem acquisisce il contratto per l'attività Life of Field nel progetto Zohr : Teleborsa, - Nuova commessa per Saipem nell'ambito del progetto Zohr . Dopo essersi aggiudicata i lavori per lo sviluppo del campo del giacimento "supergiant" situato nel Mar Mediterraneo al largo ...

A Saipem il primato italiano nel Morningstar ESG Score : Saipem è stata classificata al primo posto nel Morningstar ESG Score , Environmental, Social & Governance, tra le società italiane quotate a Piazza Affari, a seguito del rating assegnato dall'agenzia ...