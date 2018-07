Saipem | nel primo semestre perdita netta per 323 milioni

Saipem si reinventa nell'era post crisi : il futuro come solution provider : Teleborsa, - Non più solo petrolio e gas, ma anche rinnovabili, infrastrutture e servizi . Il futuro del general contractor Saipem è già ben delineato da suo management. Ne ha parlato l'Ad, Stefano ...

Saipem acquisisce il contratto per l'attività Life of Field nel progetto Zohr : Teleborsa, - Nuova commessa per Saipem nell'ambito del progetto Zohr . Dopo essersi aggiudicata i lavori per lo sviluppo del campo del giacimento "supergiant" situato nel Mar Mediterraneo al largo ...