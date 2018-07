Sabrina Salerno ecco come mi difendevo dalle molestie

people24.myblog

: Da adolescente ero fuori come un balcone per Sabrina Salerno. Voglio che si sappia. - Delda1980 : Da adolescente ero fuori come un balcone per Sabrina Salerno. Voglio che si sappia. - vincenzocacace4 : Molestie, Sabrina Salerno: «Io manipolata a 17 anni da un manager scomparso da poco» maniata non manipolata si mani… - diego4all : RT @_DAGOSPIA_: SABRINA SALERNO: MOLESTIE SESSUALI?IO MI DIFENDO A SCHIAFFONI. QUANDO NON L' HO FATTO SONO ARRIVATA. -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) La cantanteegli anni ’80 e ’90 era una vera e propria icona ma anche adesso a cinquant’anni, la cantante è amata ed ancora stupenda,dimostrano le migliaia di fans che può vantare. Oltre 500mila su “Facebook”, quasi 120mila su “Instagram”, niente male per una star ormai non più sulla cresta dell’onda, anzi da qualche anno lontanascene. Intervistata da “La Verità”, laha parlato della sua vita, non parlando della sua carriera giovanile «Non guardo al passato», ha detto e spiegando perché non lavora più in Italia, ma molto in Francia, Spagna e Polonia. «Qui non ci sono grandi produzioni, in Francia partecipo a un circuito di concerti e show che dura da dieci anni e ha venduto 3 milioni di biglietti. Ho date chiuse fino al 2019. Sono l’unica straniera, anche se canto in francese, mia seconda lingua». Nel suo futuro, anche un nuovo album, con il primo ...