Ryanair | sciopero di 24 ore cancellati 600 voli

Sciopero Ryanair - 600 voli a rischio tra oggi e domani - : Stop di due giorni in Belgio, Spagna e Portogallo. In Italia gli aerei resteranno fermi solo il 25 luglio. La denuncia dei sindacati: la compagnia ha cercato di riorganizzare i turni

Sciopero Ryanair, 600 voli a rischio tra oggi e domani Stop di due giorni in Belgio, Spagna e Portogallo. In Italia gli aerei resteranno fermi solo il 25 luglio. La denuncia dei sindacati: la compagnia ha cercato di riorganizzare i turni

Ryanair modifica turni per lo sciopero. Sindacati: "Atto illecito" Lettera ad azienda, ministero del Lavoro, Enac e Garante degli scioperi da parte di Filt Cgil e Uilt. Anche le associazioni dei consumatori contro la compagnia aerea

Sciopero Ryanair 25 luglio 2018 : circa 600 voli cancellati - tutte le informazioni : Sciopero Ryanair tra il 25 e il 26 luglio 2018: disagi in vista per i passeggeri. Mercoledì 25 luglio, infatti, i piloti e gli assistenti di...

Sciopero 24 ore piloti e assistenti Ryanair da domani 24 luglio 2018 : Roma, 24 lug., askanews, - domani Sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo Ryanair delle basi italiane, con presidi negli aeroporti di Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa, Pisa, Roma ...

Ryanair - domani sciopero di 24 ore : 15.02 Scioperano domani, per 24 ore, piloti e assistenti di volo Ryanair in Italia, Spagna, Belgio, Portogallo e Irlanda. La protesta è stata proclamata in Italia da Filt Cgil e Uiltrasporti "per il diritto a un contratto collettivo e per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori".Sono previsti presidi in diversi aeroporti. Il sindacato belga Cne aveva denunciato che la compagnia low cost irlandese avrebbe rimpiazzato il personale in ...

Roma, 24 lug. (AdnKronos) – domani sciopero di 24 ore di piloti ed assistenti di volo Ryanair delle basi italiane, con presidi negli aeroporti di Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino, Napoli Capodichino. A proclamare la protesta in Italia sono Filt Cgil e Uiltrasporti, che spiegano: 'lo sciopero è per il diritto ad un contratto collettivo e per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, e si inserisce

Sciopero Ryanair - scoppia il caso rimpiazzi : Ryanair sarebbe pronta a rimpiazzare i lavoratori in Sciopero con equipaggi provenienti da altri Paesi. A denunciarlo è il sindacato belga Cne, Centrale nationale des employés, in vista dell'...

Ryanair : oltre 600 voli annullati per lo sciopero europeo del 25 e 26 luglio : La protesta interessa Italia, Spagna, Portogallo e Belgio. Per il sindacato belga la compagnia vorrebbe rimpiazzare con equipaggi polacchi e tedeschi il personale in sciopero - oltre 600 voli Ryanair ...

Sciopero in Belgio - Ryanair assume tedeschi e polacchi : La low cost irlandese si difende e ribadisce che il proprio equipaggio di cabina è ben pagato e gode di tutti i diritti per riposi e indennità

Sciopero Ryanair - sindacato in Belgio denuncia : equipaggi rimpiazzati - : La compagnia aerea low cost avrebbe intenzione di chiamare personale polacco e tedesco per sostituire i colleghi durante lo stop del 25 e 26 luglio. La sigla chiede alle autorità belghe del lavoro di ...

Ryanair - al via il più grande sciopero della storia : Sarà il più grande sciopero della storia della compagnia aerea. Il 25 e il 26 luglio ben 600 voli Ryanair saranno cancellati e i disagi riguarderanno da 50 a 100 mila passeggeri. L’85% di quelli che avevano comprato il biglietto per viaggiare in quei due giorni non potranno volare o lo faranno con ritardi. Sono stati cancellati 200 voli giornalieri in partenza o arrivo dalla Spagna, 50 per il Portogallo e 50 per il Belgio. Altri 300 verso ...

Ryanair - la denuncia del sindacato belga : “Vogliono rimpiazzare il personale in sciopero con polacchi e tedeschi” : Ryanair ha intenzione di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare i dipendenti che sciopereranno tra Belgio, Portogallo e Spagna, mercoledì e giovedì prossimi. A denunciarlo è il sindacato belga CNE che chiede alle autorità di Bruxelles di verificare la legalità dell’operazione messa in atto dal vettore low cost per contrastare la protesta indetta dal personale personale navigante di cabina e dal personale a terra . La ...