Russia | il ministro Moavero | ' L' italia non riconosce la Crimea'

Il primo ministro del Belgio contro l'imposizione alla Russia dei valori - : Il premier belga Charles Michel, ritiene che l'Europa non deve cercare di imporre ad altri paesi una copia del sistema democratico, che lei stessa ha creato. "Rappresentiamo qualcosa che non ha ...

Mondiali - il vice ministro soddisfatto per la Russia : “Non ci dobbiamo vergognare della nostra squadra: questo è ciò che conta!”. Lo ha detto il vice-primo ministro russo Vitaly Mutko, congratulandosi per la vittoria della Russia sull’Egitto, con la quale la nazionale di casa si è qualificata per gli ottavi. Lo riportano i media russi. “Il ct Cherchesov – ha poi aggiunto – ha raggiunto l’obiettivo più importante in questi Mondiali: creare una ...