Rugby – Selezione Accademia Nazionale | ad agosto il raduno a Parma

sportfair

: RASSEGNA STAMPA #rugby #como Una selezione dell’Accademia affronterà la Romania Under 20 Da:On Rugby - rugbycomo : RASSEGNA STAMPA #rugby #como Una selezione dell’Accademia affronterà la Romania Under 20 Da:On Rugby - librstaff : Domani avremo un team speciale nella tappa di Senigallia, ma non solo: in bocca al lupo ragazzi! #italbeachrugby - VinoCalcagno : RT @FarandwideRLW: Italy: Riviviamo la partita di domenica e proiettiamoci sul prossimo match. ???? Forza Azzurri! ???? – ?? #rugbyleague ?? #una… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018)dal 6. Il 10partita di verifica con la Romania U20 Ventisei atleti sono stati selezionati dai tecnici Fabio Roselli, Andrea Moretti e Mattia Dolcetto per prendere parte allo stage dellain programma adal 6 al 10che culminerà domenica 10 (Stadio Lanfranchi, ore 17.00) con una partita di verifica contro la Romania Under 20 La formazione rumena sarà, infatti, in Italia dal 6per completare la propria preparazione in vista del WorldU20 Trophy 2018 in calendario dal 28al 9 settembre a Bucarest, che metterà in palio l’accesso alla WorldU20 Championship 2019. Di seguito l’elenco dei convocati: Albert Eistein BATISTA (ETRUSCHI LIVORNO 1995) Marco BUTTURINI (MODENA1965) Andrea CHIANUCCI (CLUB I MEDICEI) Giacomo DA RE (MOGLIANO ...