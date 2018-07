Rugby | Luciano Orquera annuncia il suo ritiro | “sono orgoglioso della mia carriera”

sportfair

: Retweeted Zebre Rugby (@ZebreRugby): Un'altra #ZebreLegend saluta il rugby giocato: in bocca al lupo a… - stefano_saetti : Retweeted Zebre Rugby (@ZebreRugby): Un'altra #ZebreLegend saluta il rugby giocato: in bocca al lupo a… - stefano_saetti : RT @ZebreRugby: Un'altra #ZebreLegend saluta il rugby giocato: in bocca al lupo a @luciano_orquera 55 presenze in 3 anni alle Zebre #Rugby,… - BertoliSamuele : RT @ZebreRugby: Un'altra #ZebreLegend saluta il rugby giocato: in bocca al lupo a @luciano_orquera 55 presenze in 3 anni alle Zebre #Rugby,… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) L’ex numero dieci dell’Italha deciso di appendere le scarpe al chiodo, dopo aver collezionato 48 caps e 154 punti realizzati con la maglia azzurra Dopo tre stagioni nelle serie minori francesi e con alle spalle 48 caps e 154 punti realizzati con la maglia azzurra di Ital– settimo alltime – l’ex numero dieciNazionale Italianaappende le scarpe da gioco al chiodo. Prossimo ai trentasette anni, il mediano d’apertura italo-argentino ha conquistato la passata stagione la promozione in Federale 1 con la maglia dello Stade Nicois, l’ultimo traguardo di una carriera di alto livello sia con le maglie dei Club che ha rappresentato sia a livello internazionale. Approdato in Italia poco dopo i vent’anni nella seconda divisione nazionale con la maglia del Mirano, miglior marcatoreSerie A con 450 punti in venticinque ...