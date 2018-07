Roma | spostamento botticelle in parchi non ferma sofferenza animali

romadailynews

(Di mercoledì 25 luglio 2018)– “Potremo commentare approfonditamente nel merito appena sara’ disponibile il testo della proposta di Regolamento che la Giunta diha deliberato ieri sera ma sicuramente oggi, come promotori della delibera firmata da oltre 10milani per l’abolizione dellebocciata dall’aula Giulio Cesare quasi tre mesi fa, possiamo amaramente dire che, a differenza dei vetturini, non siamo stati nemmeno consultati dalla sindaca Raggi, dall’assessora Montanari o dagli Uffici capitolini”. Lo afno in una dichiarazione congiunta le associazionisti Italiani, Avcpp-Io libero, Enpa, Lav e Oipa. “L’annunciatodella trazione a cavalli dalle strade aiurbani, di cui non sono note le scadenze una volta che sara’ approvato il Regolamento fra qualche mese, non risolvera’ il problema della ...