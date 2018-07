Roma | Salvini | ' A fianco Raggi se proposte per aumentare sicurezza'

CAMPING RIVER - CORTE UE SOSPENDE SGOMBERO/ Ultime notizie Roma : Associazione 21 luglio - “Raggi come Salvini” : Roma, caso CAMPING RIVER: CORTE europea dei diritti dell'uomo SOSPENDE SGOMBERO che era previsto per oggi. Ultime notizie: “Trovare alloggi alternativi”. Salvini, "ci mancava il buonismo.."(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:18:00 GMT)

Rom : Corte Strasburgo ferma sgombero campo a Roma - Salvini attacca i giudici : La Corte europea per i diritti dell'uomo, con una misura di emergenza, ha ordinato al governo italiano di non procedere allo sgombero dell'insediamento rom di Camping River, previsto per oggi a Roma, secondo un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi. I giudici di Strasburgo hanno chiesto che il provvedimento sia sospeso almeno fino a venerdì 27. E' stato accolto il ricorso di tre abitanti ...

Roma - "magliette verdi" in piazza contro i radical-chic : "Stiamo con Salvini" : Al grido di "Roma sta con Salvini", gli irriducibili Romani del Ministro dell"Interno scendono in piazza. Sono arrivati da tutti e 15 i municipi della Capitale, portando con sé bandiere, fratini, cappellini e braccialetti, tutto rigorosamente griffato Lega. E si sono dati appuntamento in piazza Re di Roma, a due passi dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, per fare quadrato attorno al loro leader. "Un gesto di vicinanza e sostegno", spiega ...

Matteo Salvini - la data sull'autonomia di Veneto - Lombardia ed Emilia-Romagna : la decisione del governo : ...- ha aggiunto il leader leghista - è dare seguito al voto di quasi sei milioni di cittadini italiani che in Veneto e Lombardia per ora e mi auguro domani in altre città italiane chiedono una politica ...

Parla il padre della bimba rom ferita a Roma : "Qui ci considerano un cancro - mi aspettavo la solidarietà di Salvini" : "La mia piccola rischia di morire e se le va bene di rimanere paralizzata a vita". Parla a La Stampa Otet Nicolai Alinna, 23 anni, padre della bimba di un anno ferita a Roma da un colpo di pistola ad aria compressa. La piccola è ricoverata all'Ospedale Bambin Gesù, dove le è stato rimosso il piombino esploso da un'arma usata per il tiro a segno. "Dalla sindaca Raggi e da una figura come quella del ministro dell'interno e ...

La terza via di Virginia. La Raggi sfida Salvini : venerdì sarà in Romania per supervisionare il rientro in patria di alcune famiglie rom con l'aiuto del Campidoglio : La terza via di Virginia Raggi sui campi rom è partita lo scorso maggio con una delibera ad hoc della giunta capitolina. E domani prenderà il volo. Letteralmente. Perché la prima cittadina si imbarcherà su un aereo destinazione Craiova, Romania. A trovare due dei nuclei familiari che hanno accettato il reinserimento nel paese d'origine dopo lo sgombero del Campig river, uno degli insediamenti presenti sul territorio ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini vanno a convivere : ecco la nuova casa a Roma : Elisa Isoardi e Matteo Salvini vanno a convivere in una nuova casa a Roma. Il leader della Lega e la conduttrice fanno sul serio e sono pronti a mettere su famiglia. Il primo passo per consolidare l’unione è la convivenza, arrivata in questi giorni. Mentre tanti parlavano di crisi e di una possibile rottura, Salvini e la Isoardi si stavano preparando al trasferimento nella nuova abitazione. L’appartamento si trova a pochi passi da ...

Roma : Salvini - anche per Casamonica pacchia è finita : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “‘Chi vi ha mandato? Salvini?’. Così avrebbe detto ai carabinieri uno degli appartenenti al clan dei Casamonica durante gli arresti di questa mattina. Bene. anche per loro la pacchia è finita. La mafia mi fa schifo”. Lo ha scritto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su twitter. L'articolo Roma: Salvini, anche per Casamonica pacchia è finita sembra essere il primo su Meteo Web.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini convivono a Roma : le foto di Chi : Elisa Isoardi e Matteo Salvini convivono: le foto del settimanale Chi Si fa sempre più importante la storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. La coppia è andata di recente a convivere, come mostrano le esclusive immagine pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola a partire da mercoledì 18 luglio. Il Ministro dell’Interno […] L'articolo Elisa Isoardi e Matteo Salvini convivono a Roma: le foto di Chi proviene ...

Roma : Casamonica chiede se Carabinieri mandati da Salvini : Roma – “Chi vi ha mandato? Salvini?”. Questa, secondo quanto si apprende, una delle frasi pronunciate all’indirizzo dei Carabinieri da uno degli appartenenti alla famiglia Casamonica questa mattina durante il blitz in vicolo di Porta Furba che ha portato all’arresto di diversi appartenenti al clan a cui vengono contestati una serie di reati oltre all’associazione di tipo mafioso. L'articolo Roma: Casamonica ...