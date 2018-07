Roma | occhi in casa Milan per l' attacco

“Addio Caterina - un destino orribile”. Muore in centro a Roma - sotto gli occhi dei turisti : Un incidente drammatico, terribile, andato in scena sotto gli occhi inorriditi dei cittadini Romani che come succede sempre nelle giornate calde di questa estate affollano il centro della capitale e che si sono trovati a vivere attimi di vero e proprio terrore. Una ragazza, 22 anni, è infatti morta dopo essere stata travolta da un pullman turistico che stava transitando a Corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città. Tutto è successo ...

ALISSON AL LIVERPOOL?/ Ultime notizie - Sarri chiama il numero 1 della Roma : possibili ritocchi per l'ingaggio : ALISSON al LIVERPOOL? Ultime notizie: i Reds sono in vantaggio ma Sarri chiama il numero 1 della Roma. Il Chelsea potrebbe puntare su un ingaggio più alto per convincerlo.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:32:00 GMT)

Roma : condannati fratelli Occhionero per cyberspionaggio - 5 anni a Giulio e 4 a Francesca Maria : E' arrivata la sentenza per il processo per cyberspionaggio dei fratelli Occhionero, arrestati il 9 gennaio del 2017 con l'accusa di accesso abusivo a sistema informatico. Il Tribunale di Roma, ...

Politici spiati : condannati a Roma i fratelli Occhionero : I fratelli Occhionero accusati di accesso abuso a sistema informatico, sono stati condannati. Il giudice monocratico di Roma ha inflitto una condanna a 5 anni per Giulio Occhionero e a 4 anni per la ...

Calciomercato Roma – Settimana calda per l’addio di Alisson : Liverpool in vantaggio sul Chelsea - ma occhio a Courtois : Il Calciomercato della Roma si infiamma, Settimana calda per la possibile cessione di Alisson: duello Liverpool-Chelsea per il portiere giallorosso Mondiale finito, adesso è tempo di dedicarsi interamente al Calciomercato. Quello della Roma si infiamma, per una Settimana davvero caldissima sul fronte portieri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Alisson, richiesto in Premier League da Liverpool e Chelsea. I ...

VIDEO/ Latina Roma (0-9) : gli occhi su Kluivert Jr. Highlights e gol della partita (amichevole) : VIDEO Latina Roma (0-9): Highlights e gol della partita, amichevole: prima uscita stagionale per i ragazzi di Eusebio Di Francesco. Grande prestazione di Patrik Schick.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 08:57:00 GMT)

Roma - out Florenzi? Occhi puntati su Cuadrado e Suso : i dettagli… : Cuadrado E Suso- Resta totalmente da valutare il prossimo futuro di Alessando Florenzi. Il terzino/centrocampista giallorosso avrebbe espresso il suo desiderio di continuare la sua avventura in giallorosso, ma restano da risolvere ancora diversi dettagli. Parti ancora distanti, tanto da spingere il club capitolino a guardarsi intorno. Come evidenziato dai colleghi di “Il Messaggero“, qualora […] L'articolo Roma, out Florenzi? ...

Torino - occhi su un difensore della Roma : Come riportato da Il Corriere dello Sport, Jesus continua a piacere al Torino che, sfumato Bruno Peres, potrebbe tornare alla carica per il centrale difensivo brasiliano.

Ziyech alla Roma/ Erik Ten Hag - allenatore dell'Ajax - conferma l'addio del marocchino : Erik Ten Hag, allenatore dell'Ajax, in un'intervista ha confermato l'addio ad Hakim Ziyech. Il marocchino sembra destinato alla Roma pronta a chiudere l'ennesimo colpo in entrata(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:25:00 GMT)

Rocco Commisso e il Milan - il messaggio di Lillo Foti : “porti la passione del Sud - e ai Mondiali occhio alla Croazia. Per la prossima serie A mi intriga la Roma”. L’intervista a CalcioWeb : Il nuovo Milan di Rocco Commisso potrebbe avere patrimonio americano e dna sempre più calabrese: con Gattuso in panchina, il nuovo patron potrebbe essere proprio il magnate di Marina di Gioiosa Jonica, provincia di Reggio Calabria, che ha fatto fortuna negli USA. La storia di Rocco Commisso, infatti, inizia proprio sulle rive del mar Jonio, in un piccolo villaggio di pescatori affacciato ad est verso la Grecia che duemila anni fa aveva fatto di ...