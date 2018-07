Roma | Mibac | Bonisoli riceve la Raggi

romadailynews

(Di mercoledì 25 luglio 2018), MINISTROSINDACA– Il ministro per i Beni e le attivita’ culturali, Alberto, ha ricevuto questa mattina il sindaco di, Virginia. Presente all’incontro anche il vice sindaco e assessore alla Cultura, Luca Bergamo. Nel corso del colloquio si e’ parlato dei poteri speciali perCapitale e della tutela e valorizzazione dell’immenso patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale di. In particolare e’ stato affrontato il tema della valorizzazione dei siti archeologici delle periferie e dell’area metropolitana. Cosi’ in un comunicato il. L'articololaproviene daDailyNews.