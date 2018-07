Roma | Di Francesco | Malcom al Barça? Arriverà qualcuno ancora più forte

Roma - Di Francesco guarda avanti 'Diversi dallo scorso anno ma competitivi' : SAN DIEGO, STATI UNITI, - Non si fascia la testa per il mancato arrivo di Malcom, anzi nonostante la beffa sul brasiliano poi passato al Barcellona guarda avanti con fiducia e rassicura in tal senso ...

Roma : Di Francesco sul mancato arrivo di Malcom : Eusebio Di Francesco è impegnato a San Diego ad allenare la Roma per gli impegni nella International Champions Cup e non si fascia la testa per Malcom. “Ci sono molti giocatori in giro. Non è andata come Monchi avrebbe voluto, ma ora non mi interessa. Abbiamo una rosa competitiva – le parole del tecnico alla vigilia del test match col Tottenham -. È normale che siamo sempre vigili sul mercato. Abbiamo ottimi calciatori e ...

Roma - Di Francesco : 'Malcom? Ci sono tanti calciatori in giro - ne arriverà uno più forte' : Terminata la prima parte di ritiro, la Roma è volata negli Stati Uniti per proseguire lì la preparazione in vista della nuova stagione. I giallorossi parteciperanno alla International Champions Cup , ...

Roma - Di Francesco liquida Malcom : “ci sono altri giocatori in giro - la squadra è già competitiva” : L’allenatore della Roma ha commentato il mancato arrivo di Malcom, guardando già avanti e concentrandosi sui propri giocatori Lo scippo di Malcom messo in atto dal Barcellona non è piaciuto alla Roma, soprattutto a Monchi, che ha paventato la possibilità di adire le vie legali nei confronti del Bordeaux. AFP PHOTO / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Questioni che non competono ad Eusebio Di Francesco che, direttamente dal ritiro di San ...

Roma - Di Francesco : 'Sappiamo cosa fare sul mercato. Malcom? Guardiamo avanti' : Eusebio Di Francesco si aspettava l'arrivo di Malcom a San Diego, ma il Barcellona è entrato a gamba tesa nella trattativa alzando l'offerta: 'Penseremo ad altri calciatori, Guardiamo avanti'. Ecco le ...

Roma - Cristante : 'Di Francesco ha una cultura del gioco europea' : Bryan Cristante , centrocampista della Roma , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro americano di Boston: 'Il mister ci dice come vuole che giochiamo e piano piano lo stiamo facendo. Vogliamo arrivare pronti ad agosto alla prima di campionato. Di Francesco ha la ...

Roma negli Usa con Totti. Attesa Malcom - Di Francesco si gode Schick : Francesco Totti, 41 anni. LaPresse Destinazione San Diego. La Roma è partita questa mattina per gli Stati Uniti dove giocherà tre partite della International Champions Cup e proseguirà la preparazione ...

Roma - Malcom è pronto per Di Francesco : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Ecco chi è Malcom Niente Usa per Defrel

Roma - Di Francesco aspetta Malcom : ore decisive. E Defrel va alla Samp : Da una parte il direttore sportivo Monchi, che continua a lavorare per consegnare entro l'inizio della prossima settimana Malcom a Di Francesco; dall'altra il tecnico che si prepara per la tournée ...

Roma - Di Francesco aspetta Malcom : ore decisive. Per la tournée negli Usa convocato Defrel : Da una parte il direttore sportivo Monchi, che continua a lavorare per consegnare entro l'inizio della prossima settimana Malcom a Di Francesco; dall'altra il tecnico che si prepara per la tournée ...

Malcom-Roma - è fatta : sì del brasiliano. Per Di Francesco un altro gioiello : Mi dispiace aver perso uno dei più forti al mondo, ma proveremo a costruire una squadra forte. Cristiano Ronaldo? Sono contento che arrivi perché porta tantissimo al calcio italiano. E' straordinario,...

Roma-Avellino 1-1 - Di Francesco applaude bomber Schick : 'È partito benissimo' : TORINO - La rete dell'1-1 subita allo scadere dall' Avellino allo stadio ' Benito Stirpe ' di Frosinone si chiude il ritiro della Roma , attesa adesso dal tour estivo negli Stati Uniti dove ritroverà ...

Francesco Romanelli convocato in Nazionale italiana taekwondo : Francesco Romanelli, atleta dell'Accademia taekwondo Toscana di Monte San Savino, dopo la medaglia di bronzo conquistata in Olanda e il titolo di campione italiano a Roma, è stato convocato dallo ...

Serie A Roma - Cristante : «Abituato al gioco di Di Francesco - mi trovo bene» : Roma - Il nuovo centrocampista della Roma , Bryan Cristante , ha parlato ai microfoni del club giallorosso. Quando si trasferì al Benfica dal Milan , su di lui gravava l'etichetta di giovane talento ...