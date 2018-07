Roma | Casa delle donne è rottura con sfratto Niente accordo con il Comune

Roma : occhi in casa Milan per l'attacco : In casa Roma tiene banco la questione legata all'esterno offensivo: secondo Sky Sport c'è un ritorno di fiamma per Suso . L'esterno del Milan piace da molto tempo e la società giallorossa può inserire come contropartita tecnica Diego Perotti .

Roma - affittavano case in nero e minacciavano di morte gli inquilini morosi : arrestati due Casamonica : Rapina e tentato omicidio di un nigeriano a Roma, nel quartiere della Romanina. Con queste accuse la polizia ha arrestato tre persone, tra questi anche due esponenti del clan Casamonica, uno dei quali ...

«Non si affitta a stranieri» - niente casa a Roma per il sindacalista Usb : «Ho provato a contattare alcune agenzie per affittare casa a Roma. 'Non affittiamo a stranieri' questa l'assurda risposta. È incredibile, ma non mi arrendo». La denuncia è arrivata attraverso i social ...

Roma - niente casa al sindacalista dei braccianti : «Non si affitta agli stranieri». La denuncia di Aboubakar : niente alloggio a Roma per il sindacalista dei braccianti: Aboubakar Soumahoro, italiano di origini ivoriane di 38 anni diventato noto alle cronache per il suo ricordo in memoria di Soumayla...

Le interviste CasALavoro dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna - ecco Giorgio Pruccoli - Pd - : ...scarpe L'auto solare 'made in Bologna' trionfa all'American solar challenge negli Stati Uniti Primo posto nella competizione riservata a veicoli solari sviluppati dalle università di tutto il mondo ...

Malcom - pessimismo in casa Roma : ANSA, - Roma, 24 LUG - Dopo l'inserimento del Barcellona filtra pessimismo da Trigoria per quanto riguarda la trattativa col Bordeaux per l'esterno brasiliano Malcom. Fonti della Roma, infatti, ...

'Flamenco Tango Neapolis' - 1 agosto alla Casa del Jazz di Roma : Dal 2009 ad oggi può vantare la produzione di due spettacoli, 'Encanto' , da cui è stato tratto anche il primo lavoro discografico, e 'Viento' , attualmente in scena in diversi teatri e festival ...

Roma : Evade dai domiciliari ma chiede di essere arrestato per clima teso in casa : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno arrestato un uomo di 80 anni, vedovo e gia’ conosciuto ai militari, domiciliato presso l’abitazione del figlio, in regime degli arresti domiciliari, con l’accusa di evasione. L’uomo si e’ presentato presso la caserma dei Carabinieri di San Basilio chiedendo di essere arrestato perche’ nell’abitazione dove viveva, con il figlio e la sua ...

Laura Pausini conquista Roma : "Ora un concerto al Colosseo! Beyoncè? A casa nostra prima gli italiani - ma solo in questo caso" : Laura Pausini regina di Roma per una sera. La corona gliel'hanno "consegnata" i 15 mila fan adoranti che si sono dati appuntamenti al Circo Massimo, per l'anteprima del Fatti Sentire Worldwide Tour (che il 26 luglio debutta a Miami e dall'8 settembre la riporterà in Italia) e per festeggiare con lei i 25 anni di carriera (si replica domani sera). Dopo tanti traguardi e successi, la Laura nazionale conquista un altro record e dopo essere ...

Roma : picchia papà di un coetaneo - arrestato 17enne del clan Casamonica : Ha prima bullizzato un ragazzino e poi ha pestato il padre intervenuto per difenderlo. È l'accusa scattata nei confronti di un 17enne della famiglia dei Casamonica che è stato arrestato questa mattina ...

Roma - abusa della vicina di casa 12enne/ Ultime notizie - 40enne con foto hot pedopornografiche sul cellulare : abusa della vicina 12enne: Roma, Ultime notizie, arrestato un 40enne con foto hot pedopornografiche sul proprio cellulare. Adescò la ragazzina e la costrinse a toccarlo nelle parti intime(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:41:00 GMT)

Roma - seviziata e costretta a prostituirsi : arrestati vicini di casa : Roma, seviziata e costretta a prostituirsi: arrestati vicini di casa Roma, seviziata e costretta a prostituirsi: arrestati vicini di casa Continua a leggere L'articolo Roma, seviziata e costretta a prostituirsi: arrestati vicini di casa proviene da NewsGo.

Roma - rubano 3mila euro di merce in un supermercato a Casal Palocco - arrestati 5 romeni : Cinque persone sono state arrestate per furto dai carabinieri a Casal Palocco, a Roma. Si tratta di quattro uomini e una donna, tutti di origine romena e senza fissa dimora. I cinque, usciti poco ...

Mafia Roma - blitz Casamonica : altri due arresti - sono figli dei boss : Mafia Roma, blitz Casamonica: altri due arresti, sono figli dei boss Mafia Roma, blitz Casamonica: altri due arresti, sono figli dei boss Continua a leggere L'articolo Mafia Roma, blitz Casamonica: altri due arresti, sono figli dei boss proviene da NewsGo.