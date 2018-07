Roma | auto e decine di scooter incendiati nella notte alla Balduina | Foto Paolo

Roghi d'auto a Settimo - il piRomane confessa : Settimo Milanese , Milano, , 24 luglio 2018 - E' stato individuato e denunciato per incendio doloso plurimo e continuato il piromane che negli ultimi due mesi aveva incendiato ben 16 auto in quattro ...

Roma : Aveva 1 Kg di cocaina in auto - arrestato : Roma – Lo hanno seguito fino a Guidonia convinti che li’ avrebbe caricato la nuova fornitura di cocaina da smerciare nel proprio quartiere. Fermato e perquisito dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle, all’interno della macchina in uso al 31enne non hanno trovato nulla. Non hanno tuttavia interrotto l’attivita’ di indagine. Appurato che l’uomo utilizzava anche un altro veicolo e che ...

Protesta autodemolitori a Roma / Video - invasa via Cristoforo Colombo dopo la respinta di Comune e Regione : Protesta autodemolitori a Roma, Video: invasa via Cristoforo Colombo dopo il muro alto trovato con i funzionari di Comune e Regione. Cosa accadrà nelle prossime ore?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:46:00 GMT)

A Roma protesta autodemolitori : invasa la Cristoforo Colombo : Roma, , askanews, - protesta degli autodemolitori a Roma: invasa la Cristoforo Colombo. Dopo l'esito negativo dell'incontro fra i funzionari del comune e quelli della regione presso la sede del ...

Roma : tensione in via Cristoforo Colombo - autodemolitori bloccano traffico : Roma – Caos degli autodemolitori alle 16.30 circa su via Cristoforo Colombo nei pressi di Piazza dei Navigatori e della sede della Regione Lazio. Uno dei circa 40 manifestanti da giorni in protesta contro il mancato rinnovo delle licenze da parte del Comune e’ salito su un’impalcatura pubblicitaria alta circa 15 metri minacciando di gettarsi nel vuoto. Altre cinque persone si sono invece sdraiate sull’asfalto, bloccando ...

Roma : Hyundai diventa Global Automotive Partner [FOTO] : AS Roma e Hyundai Motors annunciano una nuova Partnership pluriennale. L’azienda sudcoreana diventa Global Automotive Partner del Club e sarà il primo marchio a comparire sul retro delle maglie dei giallorossi in occasione di tutte le competizioni nazionali fino al 2021. È la prima volta che Hyundai stabilisce una Partnership nel mercato calcistico italiano. Il brand lavorerà a stretto contatto con l’AS Roma per creare una serie di ...

Rally di Roma Capitale : vincono Lukyanuk e Arnautov : Il 6° Rally di Roma Capitale, gara valida per il CIR e per il FIA European Championship, è stato una gara difficile e dura, presentata alla vigilia come uno scontro ravvicinato tra i big del campionato italiano e quelli dell’europeo, ma sdoppiatasi quasi subito in due corse separate dove le ragioni di classifica delle due […] L'articolo Rally di Roma Capitale: vincono Lukyanuk e Arnautov sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Roma - schianto sul Gra tra due auto : ferite 4 persone - due sono gravi : Incidente sul Gra in carreggiata esterna prima dell'uscita Vitinia/Acilia/Ostia. Coinvolte due auto, una con 4 persone a bordo, l'altra con mamma e figlia. Due persone sono state portate in ospedale ...

Roma - sparatoria in strada in pieno giorno : caos sulla Casilina - auto in fuga. Scatta un arresto : Arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo la sparatoria sulla Casilina. La lite, gli spari in strada in pieno giorno e la fuga in auto a tutta velocità. Paura stamattina alla periferia di Roma. ...

Roma - esplosi 6 colpi da semiautomatica : paura per strada : Mistero sulla sparatoria avvenuta intorno a mezzogiorno nella zona della Borghesiana (Roma) lungo la Casilina, per la precisione all"altezza del civico 1790.Di certo si sa solo che un uomo, sceso dalla sua vettura, avrebbe cominciato a sparare alcuni colpi di arma da fuoco prima di risalire sul mezzo ed allontanarsi a tutta velocità. Immediate, ovviamente, le telefonate effettuate alle forze dell"ordine dai residenti, per fortuna tutti illesi. ...

Roma - sparatoria in strada in pieno giorno : caos sulla Casilina - auto in fuga : sparatoria poco prima di mezzogiorno sulla Casilina, all'altezza del civico 1790, in zona Borghesiana. I colpi sarebbero stati esplosi da un uomo sceso da un'auto che poi sarebbe fuggita, che assieme ...

Roma - autogru in fiamme sul Raccordo anulare : traffico nel caos : fiamme sul Grande Raccordo anulare di Roma: un'autogru ha preso fuoco all'altezza di Casal del Marmo in direzione Fiumicino. Sul posto i vigili del fuoco. Al momento non risultano feriti. A quanto ...

Roma - scontro tra auto polizia e un'altra vetture : 4 persone ferite a Prati : Quattro persone, tra le quali due poliziotti, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in viale Angelico all'altezza di via Bettolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ...

Matteo Salvini - la data sull'autonomia di Veneto - Lombardia ed Emilia-Romagna : la decisione del governo : ...- ha aggiunto il leader leghista - è dare seguito al voto di quasi sei milioni di cittadini italiani che in Veneto e Lombardia per ora e mi auguro domani in altre città italiane chiedono una politica ...