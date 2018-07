Roma | attrici ‘Come un gatto in tangenziale’ in manette per furto

romadailynews

(Di mercoledì 25 luglio 2018)- Forse pensavano di essere ancora nel film ‘Come unin Tangenziale’. Le due gemelle di Bastogi, Alessandra e Valentina,e comparse che avevano recentemente recitato anche nel film con Paola Cortellesi nel ruolo delle ladre, sono state denunciate in stato di liberta’ proprio peraggravato. Le due nella giornata di ieri sono entrate in una profumeria di via Marmorata e senza destare sospetti hanno trafugato due profumi della marca Creed, del valore complessivo di 500 euro. Un, del quale il proprietario si e’ accorto subito. A denunciarle sono stati i Carabinieri della stazione Aventino che dopo la denuncia del titolare della profumeria hanno passato al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza e hanno raggiunto le due sorelle in casa, dove hanno ritrovato i due profumi mancanti. L'articolo‘Come un ...