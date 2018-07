Rom | incontro Salvini-Raggi | “Avanti su Camping River” Il ministro | “Razzismo? Sacche di

Roma : Incontro su semplificazione tra Campidoglio - parlamentari e architetti : Roma – Importante Incontro all’Acquario Romano, a piazza Manfredo Fanti 47, tra Flavio Mangione, presidente dell’Ordine degli architetti di Roma e Provincia, Luca Montuori, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Cinzia Esposito, dirigente del dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica di Roma Capitale e gli architetti iscritti all’Oar. L’obiettivo e’ fare il punto sulla collaborazione tra ...

Nuove regole sulla privacy e adempimenti per le imprese - lunedì l'incontro pRomosso dall'Atic : ... sugli effetti dei processi aziendali e sulle relazioni con il modello organizzativo introdotto dal Dlgs numero 231 del 2001, a Pescolla toccherà occuparsi del concetto di privacy nel mondo del ...

Roma - incontro Raggi – Di Maio. Riparte il tavolo per la Capitale. E diventa una “cabina interministeriale” : Si parte da una base minima di 2 miliardi di euro, ma stando alle istanze capitoline fin qui snocciolate il valore complessivo potrebbe superare i 10 miliardi. Con possibili effetti già nella prossima manovra finanziaria. Il primo incontro istituzionale ufficiale fra Virginia Raggi e Luigi Di Maio si traduce nella riapertura, di fatto, del tavolo per Roma interrotto prima delle elezioni per via delle “incomprensioni” fra la sindaca e l’allora ...

Incontro a Roma per i tribunali soppressi : presente anche Modica : Incontro a Roma nella sede del Consiglio Nazionale Forense delle delegazioni dei comitati costituiti in tutto il paese a difesa dei tribunali

Roma : Trasporti - incontro Toninelli-Raggi su Tpl : Sul tavolo la ‘cura del ferro’ e ferrovie ex concesse Roma – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha incontrato al Mit la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Nel corso del tavolo sono stati affrontati diversi temi legati al rilancio del Trasporto pubblico locale. A partire dall’ammodernamento delle sue infrastrutture: dalle linee metro alla ‘cura del ferro’, dai nuovi tracciati tramviari fino alle ferrovie ...

Roma - nuovo incontro per Florenzi : Una squadra per Florenzi nel mondo ci sarebbe, tanto più a un anno dalla scadenza del contratto attuale. Ma insomma, la Roma che fa? Aspettando il nuovo faccia a faccia con Lucci, manager e testimone ...

De Magistris e De Luca a Roma incontro per le Universiadi : Ha preso il via presso Palazzo Chigi la cabina di regia sulle Universiadi di Napoli 2019. Oltre al sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, per il governo presenti anche il ...

De Magistris e De Luca a Roma incontro per le Universiadi : Ha preso il via presso Palazzo Chigi la cabina di regia sulle Universiadi di Napoli 2019. Oltre al sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, per il governo presenti anche il...

Quale futuro per le Terre Alte? Sabato a Canale d'Agordo l'incontro pRomosso dal Gruppo Ctg 'Terre Alte' : Così, tra mondo bellunese e mondo trentino potrà esserci una maggiore collaborazione, che potrà essere di aiuto nel tempo che verrà.

Campidoglio - ultimo incontro di #RomaAscoltaRoma : Campidoglio, il 3 luglio ultimo incontro di ‘#RomaAscoltaRoma: verso il Regolamento 0-6’. L’evento coinvolgerà i Municipi I, II, XII, XIII, XIV. Roma, 28 giugno 2018 – Prosegue #RomaAscoltaRoma: verso il Regolamento 0-6’, il percorso partecipato aperto alla cittadinanza per la riforma dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale in sinergia con la ...

Conte-Macron - incontro segreto a Roma sblocca il caso Lifeline : Il presidente francese: colloquio "riservato e "proficuo" Migranti, Lifeline attraccherà a Malta. Conte: "Una quota in Italia"

Conte-Macron - incontro segreto a Roma sui migranti. La Lifeline sbarcherà a Malta : Lungo colloquio ieri a Roma del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il presidente francese Emmanuel Macron. I due si sono visti ieri (in un incontro «tenuto segreto») alla...

Incontro “segreto” Conte-Macron a Roma - colloquio sui migranti : Un Incontro riservato per confrontarsi e consolidare un rapporto diretto tra Eliseo e Palazzo Chigi. Nel suo viaggio italiano, oltre a papa Francesco e ai vertici della comunità di Sant’Egidio, il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto anche un lungo faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte....

Roma - incontro tra Conte e Macron prima della visita in Vaticano. Al centro il tema migranti : Alla vigilia della fine del braccio di ferro sulla Lifeline, in attracco a Malta, il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati a Roma, nella centralissima Casina Valadier al Pincio. Macron è infatti arrivato ieri nella Capitale in vista dell’incontro di oggi con Papa Francesco. I due, a quanto si apprende da fonti governative, avrebbero parlato a lungo, affrontando il tema migranti a pochi giorni ...