Rivoluzione a Sanremo Baglioni | La distinzione tra Big e Giovani è

Confermata la «Rivoluzione Baglioni» : doppio Sanremo e un'unica gara di «giovani» e big : Paolo Giordano Dunque per la prima volta ci sarà davvero un Festival di Sanremo interamente dedicato ai giovani. Il Festival si sdoppia: uno per gli «esordienti» sconosciuti e uno per chi ha già una ...

Ufficiali le nuove regole di Sanremo 2019 - unica gara per Big e Giovani e format per le Nuove Proposte : la Rivoluzione di Baglioni : Come già ampiamente anticipato dai rumors delle ultime settimane, Claudio Baglioni ha intenzione di apportare diverse modifiche alle regole di Sanremo 2019, istituendo un'unica gara per Big e Nuove Proposte. Non più una competizione separata, con serate dedicate ai Big ed altre aperte dalla gara delle voci Giovani, ma un solo concorso per i Campioni e le Nuove Proposte, che saranno però soltanto due. A decretare coloro che potranno ...

