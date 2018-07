Riunione tesissima | poi M5s e Lega trovano la quadra sui voucher Ma sul Dignità si

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Unadi più di due ore nelle stanze del governo alla Camera dei deputati. Una pletora di sottosegretari, capigruppo, relatori a confrontarsi ai due lati del tavolo. Con toni che non sono rimasti sempre su un livello di decibel accettabile. Al punto che qualcuno a un certo punto l'ha buttata giù dura: "A questo punto chiamiamo il ministro qui e parlate direttamente con lui di persona". Il ministro è Gian Marco Centinaio. E il nodo deil'ultimo da sciogliere trae Movimento 5 stelle in merito al decreto Dignità. Verso le quattro si affaccia anche Luigi Di Maio. In aula per qualche minuto, giusto il tempo per assistere alla bocciatura delle pregiudiziali di costituzionalità al suo provvedimento e andare a dare la sua personalissima bollinatura all'accordo.Alla fine si trova la, tra i gialli che volevano un ritocco minimale alla ...