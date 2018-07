RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE Diretta gol live score | andata 2^ turno preliminare | squadre

RISULTATI CHAMPIONS League/ Diretta gol live score : il ritorno dei lancieri (andata 2^ turno preliminare) : Risultati Champions League : Diretta gol live score per le partite dell'andata del secondo turno preliminare , oggi 25 luglio 2018. Occhi puntati sull'Ajax, di nuovo in campo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 15:48:00 GMT)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Andata 2^ turno preliminare : Dinamo Zagabria-Stella Rossa - qualificazione in tasca : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE : nell' Andata del secondo turno preliminare la Stella Rossa e la Dinamo Zagabria vincono di goleada, archiviando di fatto la qualificazione al prossimo turno (Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 22:50:00 GMT)

RISULTATI CHAMPIONS League/ Diretta gol live score - andata 2^ turno preliminare : Malmoe corsaro in Romania : Risultati Champions League: Diretta gol live score delle partite di andata per il secondo turno preliminare. Sono dodici le sfide in programma, divise tra martedì 24 e mercoledì 25 luglio(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 19:41:00 GMT)